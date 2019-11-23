برلماني يوجه بيانًا عاجلًا لوزير التنمية المحلية ومحافظ الجيزة

كتب- أحمد علي:

وجّه النائب علاء والي عضو مجلس النواب، ورئيس لجنة الإسكان السابق بالبرلمان، بيانًا عاجلًا، لمناقشته لوزير التنمية المحلية ومحافظ الجيزة، بشأن ما وصفه بـ"فساد المحليات" وأثاره السلبية في عرقلة عجلة التنمية والاستثمار.

وقال والي، إنه لا شك أن هناك جهودًا مضنية يبذلها اللواء وزير التنمية المحلية ومحافظ الجيزة، في تحقيق نهضة على أرض الواقع ومحاربة الفساد والقضاء عليه: "إلا أننا نجد منظومة المحليات تعرقل مسيرة التنمية والاستثمار من خلال الميول الإخوانية والخلايا النائمة التي تسعى لتعطيل عجلة الاستثمار والتنمية، وتشويه ما تحقق من مكتسبات كثيرة على أرض الوطن".

وانتقد النائب، ما يحدث داخل الوحدات المحلية بالقرى والأحياء من إجراءات لا يصدقها عقل، بداية من التسهيل في استخراج التصاريح من خلال الأبواب الخلفية لإقامة عقارات مخالفة، والسماح بالتعديات على حرم الشوارع من إقامة أكشاك وأسواق غير مرخصة، أو انهيار المرافق وكل البنية التحتية التي تنفق عليها الدولة ملايين الجنيهات، على حد قوله.

وطالب والي، الحكومة بسرعة مواجهة هذا الفساد المنتشر في المحليات الذي يهدد عجلة التنمية والاستثمار في مصر، في الوقت الذي تسعى فيه الدولة، إلى جذب مزيد من الاستثمارات وفتح مجالات عديدة للمستثمرين، وهو ما يتطلب حلولًا جذرية لوقف إهدار المال العام.