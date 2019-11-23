وزيرة الصحة تدعو "الأطباء" لاجتماع موسع عن التكليف

كتب- أحمد جمعة:

دعت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، نقابة الأطباء إلى عقد اجتماع موسع مع شباب أطباء التكليف، يوم الأربعاء المقبل.

جاء ذلك في خطاب أرسلته وزيرة الصحة إلى النقابة اليوم السبت؛ للاعتذار عن الدعوة للاجتماع الذي سبق وأن دعت له النقابة للتناقش مع أطباء التكليف من دفعتي سبتمبر التكميلية 2019، ودفعة تكليف مارس 2020، بمقر دار الحكمة بالقاهرة.

وقالت الوزيرة في خطابها: "إن التواصل الدائم وفتح قنوات الحوار يساهم في الوصول إلى الأهداف المنشودة".

وأثار نظام التكليف الجديد للأطباء جدلًا واسعًا خلال الأيام الماضية، وسط رفض عدد كبير من الأطباء حديثي التخرج التسجيل فيه.

ويستهدف النظام الجديد إلحاق الأطباء بالزمالة المصرية جنبًا إلى جنب مع مدة تكليفهم، على أن يقضي نحو 3 أشهر في الوحدة الصحية و9 أشهر في أحد المستشفيات لاستكمال الزمالة.

وفي وقت سابق، طالبت نقابة الأطباء بتأجيل تطبيق هذا النظام حتى عقد حوار مجتمعي بشأنه.

لكن وزارة الصحة مضت قدمًا في تطبيق النظام الجديد، وأعلنت تقدم قرابة 40% من أطباء دفعة سبتمبر؛ للتسجيل في نظام التكليف الجديد.

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