منعًا للتكدس.. إضافة بوابة تفتيش جديدة بصالة السفر رقم 2 بالمطار القديم

كتب- طه عبيد:

قالت مصادر مطلعة في مطار القاهرة الدولي، إنه سيتم إضافة بوابة تفتيش ركاب جديدة داخل صالة السفر رقم 2 بالمطار القديم، والمخصصة لشركات البترول والسفر الداخلي لبعض شركات الطيران، حرصًا على تدفق حركة الركاب بسهولة ويسر، خاصة في ظل الكثافة الركابية والجوية التي يشهدها ميناء القاهرة الجوي خلال الفترة الحالية.

وأضافت المصادر في تصريحات صحفية، أن بوابة التفتيش الجديدة تم إضافتها داخل بوابات السفر 11 و 12 بصالة السفر الداخلي رقم 2، حتى لا يحدث تكدس لحركة الركاب بصالة السفر، وحفاظًا على راحة الركاب والمستوى الاحترافي الذي وصل إليه المبنى ليصبح عدد بوابات التفتيش داخل المبنى 3 بوابات تفتيش، وفقًا لتعليمات وزارة الطيران المدني بأهمية زيادة وسائل الحماية الأمنية في جميع المطارات، بالتنسيق مع عناصر وزارة الداخلية، بالإضافة إلى ضرورة تقديم التسهيلات والتيسيرات للركاب بجميع المطارات التابعة للوزارة.