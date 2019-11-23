رئيس الوزراء يلتقي رئيس مؤسسة التمويل الدولية التابعة للولايات المتحدة

كتب- محمد غايات:

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، آدم بوهلر، رئيس مؤسسة التمويل الدولية DFC التابعة للولايات المتحدة، وحضر اللقاء الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وسفير الولايات المتحدة في مصر.

واستهل رئيس الوزراء اللقاء بالإعراب عن تقدير مصر لحرص مؤسسة التمويل الدولية على تدشين تعاون إنمائي مع مصر، واعتبارها إحدى الدول ذات الأولوية في نطاق نشاط المؤسسة حول العالم.

وعقّب بوهلر بأن هناك رغبة سياسية من جانب البيت الأبيض في تعزيز التعاون مع مصر، وستشهد الفترة المقبلة، مزيدًا من التعاون، خاصة بعد تعيين سفير جديد للولايات المتحدة في القاهرة، وأضاف أن الفترة المقبلة ستشهد العمل بين المؤسسة ووزارة الاستثمار على الصياغة النهائية لمشروع اتفاق إطاري ينظم التعاون بين الجانبين في المجالات ذات الأولوية بالنسبة لمصر.

وتطرق بوهلر إلى برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي نفذته مصر، مبديًا تقديره البالغ لما حققه هذا البرنامج من نجاح لافت، مضيفًا أن الولايات المتحدة تود أن ترى مصر قوية وتمثل نموذجًا تنمويًا للدول الأفريقية.

وأشار رئيس الوزراء إلى عدد من المشروعات التنموية التي يمكن العمل عليها خلال الفترة المقبلة، سواء على الصعيد المحلي، متمثلة في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتمويل مشروع إحلال المركبات التي تعمل بالسولار بمركبات تعمل بالغاز الطبيعي، أو على الصعيد الإقليمي مثل مشروع الربط الكهربي بين مصر وأثيوبيا والسودان.

واختتم رئيس مؤسسة التمويل الدولية حديثه بالإشادة بمستوى الخدمة على رحلة مصر للطيران بين واشنطن والقاهرة، مشيرًا إلى أنها المرة الأولى التي يستقل فيها رحلة لمصر للطيران، وأبهره مستوى الخدمة على الطائرة، وما وصلت إليه شركة مصر للطيران من أداء متميز.​