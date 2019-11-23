إقبال كثيف من الشباب على "شغلني": علمنا بالملتقى من تغريدة "ساويرس" (صور)

كتب- أسامة علي:

شهد ملتقى "شغلني" الخامس للتوظيف، المنعقد بمبنى "جريك كامبس" بباب اللوق في وسط القاهرة، اليوم السبت، إقبالًا كبيرًا من الشباب الراغبين في العمل.

ويضم الملتقى أكثر من 50 شركة من القطاع الخاص، لتوظيف 10 آلاف شاب وفتاة من جميع الأعمار، وجميع المؤهلات العليا والمتوسطة.

وقال إسلام مصطفى، حاصل على بكالوريوس تجارة إنجليزي، إنه علم بالملتقى من خلال مواقع التواصل الاجتماعي من تغريدة لرجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس.

وتابع: "فكرة كويسة تسهل في اختيار الوظيفة المناسبة لمؤهلك من بين الشركات المتعددة"، موضحًا أن أغلب الوظائف المطلوبة تحتاج إلى مؤهلات فوق متوسطة.

فيما قال هشام صابر، حاصل على بكالوريوس علوم 2019، إنه جاء من محافظة الشرقية، من أجل التقديم في ملتقى التوظيف، معتبرًا أنها فرصة جيدة للحصول على الوظيفة المناسبة، لافتًا إلى أنه علم بالملتقى من خلال تغريدة المهندس نجيب ساويرس.

وأضاف محمد حسام الدين، 33 سنة، متزوج، حاصل على مؤهل فوق متوسط، فني تبريد وتكييف، إنه علم بموعد ملتقى التوظيف عن طريق "السوشيال ميديا".

ولفت إلى أن تنظيم الملتقى يتم بشكل جيد، إضافة إلى الترحاب والمقابلة الجيدة مع الشركات المشاركة في الملتقى، مضيفًا: "فكرة الملتقى تعرفنا على الشركات التي تطلب موظفين، وتوفر علينا المشاوير والذهاب لأكثر من مكان"، كما أن هناك حرية في اختيار الوظيفة المناسبة و"كله قدام عيني"، إلى جانب أن هناك فرصة لمعرفة تفاصيل العمل.

"أول مرة أشارك في ملتقى للتوظيف علشان كدة قلقان".. يقول إسلام طارق، البالغ من العمر 26 سنة، حاصل على بكالريوس تجارة 2017، مضيفًا أنه علم بالملتقى من خلال مواقع التواصل اجتماعي.

فيما قالت هيام، حاصلة على بكالوريوس تجارة إنجليزي 2013، إنها لم تجد الوظيفة التي تناسب مؤهلها، مضيفة أنها اكتفت بالتقديم في شركة واحدة فقط من بين الشركات المطلوبة.​