رئيس "الوطنية للإعلام" لمصراوي: تكريم فريق نقل وإخراج أمم أفريقيا تحت 23 سنة

كتب- مصطفى علي:

كشف حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، عن أن الهيئة ستكرم فريق العمل الذي شارك في تصوير وإخراج بطولة أمم أفريقيا للشباب تحت 23 سنة المؤهلة للأولمبياد، والتي حقق المنتخب المصري لقبها أمس بعد فوزه على كوت ديفوار بهدفين مقابل هدف.

وقال زين في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، اليوم السبت، إن الهيئة ستكرم الفريق الذي ساهم في إنجاح البطولة وبذل مجهودًا ساهم في الخروج بهذا المظهر المشرف.

ونقل التلفزيون المصري البطولة وأخرجها من خلال مجموعتي عمل في استادي القاهرة والسلام، أحدهما برئاسة المخرج محمد نصر الدين، والآخر، برئاسة المخرج هشام عبدالودود، باستخدم سيارات بث تابعة للتلفزيون المصري.​