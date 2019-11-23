أكثر الكلمات إنتشاراً

مهرجان القاهرة السينمائي المنتخب الأولمبي سد النهضة ممالك النار احتجاجات إيران البلاك فرايداي محاكمة راجح أسعار الذهب الطقس عزل ترامب احتجاجات لبنان

رئيس "الوطنية للإعلام" لمصراوي: تكريم فريق نقل وإخراج أمم أفريقيا تحت 23 سنة

01:03 م السبت 23 نوفمبر 2019
رئيس "الوطنية للإعلام" لمصراوي: تكريم فريق نقل وإخراج أمم أفريقيا تحت 23 سنة

حسين زين

كتب- مصطفى علي:

كشف حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، عن أن الهيئة ستكرم فريق العمل الذي شارك في تصوير وإخراج بطولة أمم أفريقيا للشباب تحت 23 سنة المؤهلة للأولمبياد، والتي حقق المنتخب المصري لقبها أمس بعد فوزه على كوت ديفوار بهدفين مقابل هدف.

وقال زين في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، اليوم السبت، إن الهيئة ستكرم الفريق الذي ساهم في إنجاح البطولة وبذل مجهودًا ساهم في الخروج بهذا المظهر المشرف.

ونقل التلفزيون المصري البطولة وأخرجها من خلال مجموعتي عمل في استادي القاهرة والسلام، أحدهما برئاسة المخرج محمد نصر الدين، والآخر، برئاسة المخرج هشام عبدالودود، باستخدم سيارات بث تابعة للتلفزيون المصري.​

حسين زين الهيئة الوطنية للإعلام المنتخب الأولمبي أمم أفريقيا تحت 23 سنة كوت ديفوار

الخبر التالى:

بيان حالة طقس الأحد.. الأرصاد: برودة ليلاً والصغرى بالقاهرة 14​
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:قطار يدهس بائع خضروات في الشرقية