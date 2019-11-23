يوفر 10 آلاف فرصة عمل.. إقبال كبير على ملتقى "شغلني" للتوظيف

كتب- أسامة علي:

شهد ملتقى "شغلني" الخامس للتوظيف، المنعقد بمبنى "جريك كامبس" بباب اللوق في وسط القاهرة، اليوم السبت، إقبالًا كبيرًا من الشباب الراغبين في العمل.

ويضم الملتقى أكثر من 50 شركة من القطاع الخاص، لتوظيف 10 آلاف شاب وفتاة من جميع الأعمار، وجميع المؤهلات العليا والمتوسطة.

ويتيح وظائف لنحو 50 تخصصًا مختلفًا ولجميع المراحل العمرية، بداية من حديثي التخرج وأصحاب المؤهلات المتوسطة، وحتى أعمار 45 سنة.

ويقام ملتقى التوظيف للعام الخامس على التوالي، بمشاركة 50 شركة لتوظيف الشباب.

وكان رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، أعلن تنظيم ملتقى "شغلني" الخامس للتوظيف، وقال عبر حسابه في "تويتر" إن الملتقى يوفر 10 آلاف فرصة عمل لمختلف المؤهلات والأعمار.

وكتب ساويرس: "للشباب اللي بيدور على شغل، ملتقى (شغلني) الخامس هيوفر لكم أكثر من 10 آلاف فرصة عمل من 50 شركة لمختلف المؤهلات والأعمار، الملتقى يوم السبت 23 نوفمبر من الساعة 9 صباحًا في وسط البلد بمبنى الجريك كامپس بالتحرير".

وسبق أن نظم ملتقى شغلنى 4 ملتقيات للتوظيف منها ملتقى متخصص لتوظيف ذوي الإعاقة، وآخر في محافظة سوهاج لخدمة صعيد مصر.