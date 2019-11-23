مدبولي يستقبل نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي

كتب- محمد غايات:

استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، داريو سكانابيكو، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، على هامش مشاركته في منتدى الاستثمار في أفريقيا 2019.

وأعرب نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، في مستهل اللقاء تقدير البنك لعلاقات التعاون الممتدة مع مصر منذ ما يزيد على 40 عامًا، والتي انعكست على العديد من المشروعات التنموية التي تم تنفيذها على مدار تلك السنوات.

كما أعرب عن تهنئته للرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة المصرية، على الأداء المتميز للاقتصاد المصري، والذي عبرت عنه تقارير المنظمات الاقتصادية الدولية، ومؤسسات التصنيف الائتماني.

وأشار إلى قيام مصر بإصدار سندات خزانة مدتها 40 عامًا، معتبرًا إقبال المستثمرين على شراء تلك السندات شهادة ثقة كبيرة في الاقتصاد المصري.

واستعرض نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، مجالات التعاون القائم والمستقبلي مع مصر في مجالات النقل، والكهرباء، والطاقة المتجددة، والمياه، مضيفًا أن البنك إلى جانب ما يوليه من اهتمام بتقديم التمويل في مجالات البنية التحتية، فنحن أيضًا مهتمون بتمويل المشروعات التي تحقق التنمية الاجتماعية، وأهمها ما يتعلق بقطاع التعليم.

من جانبه، أشاد رئيس مجلس الوزراء، بالتعاون القائم بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي، معربًا عن تطلعه لتعزيز التعاون ليمتد إلى مجالات أخرى.

وشدد رئيس الوزراء على ما ذكره المسئول الأوروبي بشأن أهمية التعاون في قطاع التعليم، مشيرًا إلى ما توليه الحكومة من اهتمام بإقامة جامعات تكنولوجية، وتطوير التعليم الفني، لاسيما بعد أن أصبح هذا المجال محل احتياج متزايد من أجل تحقيق التنمية وكذا التطوير الصناعي والتكنولوجي.

وأضاف مدبولي، أن مصر لديها الآن 3 جامعات تكنولوجية، ونتطلع لإقامة جامعة تكنولوجية على الأقل في كل محافظة من محافظات مصر.

وأثنى المسئول الأوروبي، على ما ذكره رئيس الوزراء بشأن اهتمام الدولة بتطوير التعليم، بما في ذلك التعليم الفنى وإقامة جامعات تكنولوجية، مؤكدًا أن ذلك يعكس ارتقاء مصر إلى مرحلة أعلى من مراحل التنمية.