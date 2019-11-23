رئيس الوزراء يستقبل رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

كتب- محمد غايات:

استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، سوما تشاكرابارتي رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي.

وأشاد تشاكرابارتي بحجم الإنجاز الذي تحقق في العاصمة الإدارية الجديدة، خلال فترة قصيرة من الزمن، فعقّب رئيس الوزراء بالإشارة إلى أن رئيس وزراء رواندا ذكر له بالأمس أن حجم الإنشاءات التي رآها تحققت في العاصمة الإدارية في 3 سنوات، تستغرق في دول أخرى ما بين 10 إلى 15 عامًا.

وأكد رئيس الوزراء أن مصر على مدار الفترة الماضية سعت إلى حشد الجهد القاري والدولي، من أجل تعزيز مشروعات البنية التحتية في أفريقيا، ومنها المشروع الطموح للربط الكهربائي بين مصر والسودان وأثيوبيا، وما يمثله من فرص واعدة لتعزيز التنمية في القارة الأفريقية. ​