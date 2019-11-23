رئيس "تعاونيات البناء": نفذنا 1.5 مليون شقة ولدينا 2000 فدان في 21 مدينة جديدة (حوار)

كتب- محمد عبدالناصر:

تصوير- نادر نبيل:

قال الدكتور حسام رزق، رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، إن جمعيات الإسكان التعاوني والهيئة نفذوا ما يقرب من مليون ونصف شقة سكنية في مختلف محافظات مصر.

وأضاف رزق في حواره لمصراوي، أن وحدات الإسكان الاجتماعي تنفذها وزارة الإسكان بهدف لتوفير وحدات سكنية لشريحة معينة من محدودي الدخل، حيث يتم توفير سكن كامل التشطيبات ومدعوم، لكن الإسكان التعاوني تقوم بتنفيذه الجمعيات التعاونية لأعضائها فقط بسعر التكلفة، بحيث توفر الهيئة الأرض بسعر مدعم مع توفير قرض تعاوني بفائدة 5% على 20 أو30 سنة، موضحًا أن الهيئة تابعة لوزارة الإسكان أيضًا.

وأكد أن الهيئة، تم تخصيص لها ما يقرب 1500 فدان في 16 مدينة جديدة، منها القاهرة الجديدة ومايو وبدر و6 أكتوبر، وكذلك في بعض مدن الصعيد ومدينة برج العرب ودمياط الجديدة، كما تم تخصيص500 فدان خلال 2019 في المنصورة الجديدة والعلمين الجديدة و6 أكتوبر والعبور الجديدة وشرق بورسعيد وغرب قنا.

وإلى نص الحوار:

- ما هو الفرق بين الإسكان التعاوني والإسكان الاجتماعي؟

وحدات الإسكان الاجتماعي تنفذها وزارة الإسكان بهدف لتوفير وحدات سكنية لشريحة معينة من محدودي الدخل، حيث يتم توفير سكن كامل التشطيبات ومدعوم من الدولة، لكن الإسكان التعاوني تقوم بتنفيذه الجمعيات التعاونية لأعضائها فقط بسعر التكلفة، بحيث توفر الهيئة الأرض بسعر مدعم مع توفير قرض تعاوني بفائدة 5% على 20 أو30 سنة.

- هل يمكن لأي مواطن التقديم للحصول على شقة ضمن الإسكان التعاوني؟

لأ.. شرط الحصول على وحدة في الإسكان التعاوني أن يكون عضو في جمعية تعاونية سواء كانت فئوية، مثل أعضاء نقابة أو وظيفة أو نادي معين، أو جمعيات جغرافية مثل أعضاء حي معين أو منطقة معينة.

- كم يوجد جمعية تعاونية في مصر؟

في عام 2014 كان يوجد 2126 جمعية، ومع عمليات التطوير المستمرة ارتفع عددها لـ3321 جمعية خلال السنوات الخمس الأخيرة، أي أن نسبة النمو في عدد الجمعيات التعاونية بلغ 58%، كما أن الجمعيات المنشأة على أساس فئوي تمثل 70% من الجمعيات والباقي على أساس جغرافي.

- هل دور الهيئة يتوقف عند توفير أراضي فقط للجمعيات؟

الهيئة تقدم أكثر من محور للتعامل مع مشكلة الإسكان في مصر، المهمة الأولى هي شراء الأراضي من هيئة المجتمعات العمرانية أو المحافظات، ونقوم بتخطيطها وتنفيذ المرافق وإعادة توزيعها على الجمعيات الجادة طبقا لعدد الأعضاء.

أما المهمة الثانية، في بعض الأماكن التي تكون تكلفة الإنشاء بها عالية، يتم تنفيذ مشروع إسكان تعاوني استثماري، بحيث أن العائد من بيع العناصر الاستثمارية، يوجه لدعم الوحدات الاخرى، كما يتم تنفيذ مجمعات تعاونية منتجة، حيث يتم تنفيذ مجمع سكني حرفي، يحصل فيه المواطن على شقة وورشة في نفس المكان مع مسطح كبير من الخدمات، وهذا النموذج موجود في مركز حوش عيسى في البحيرة حيث يقام المجمع على مساحة 13 فدانًا ونعمل على تنفيذ تلك التجربة بمحافظة السويس.

-كم عدد وحدات الإسكان التعاوني التي تم تنفيذها؟

منذ إنشاء الهيئة تم تنفيذ ما يقرب من مليون ونصف وحدة سكنية في جميع المحافظات، حيث أتحنا مليار جنيه حجم تمويل للجمعيات.

- توفير وحدة سكنية لكل مواطن أفضل أم قطعة أرض؟

توفير وحدة سكنية أفضل.. نحن لغينا توفير الأراضي للأفراد، كان يستغلها المواطنين للمتاجرة، لكن الآن يتم تسليم وحدات سكنية، سواء كاملة التشطيبات أو نصف تشطيب.

ماذا عن محفظة الأراضي التي تمتلكها الهيئة؟

تم تخصيص ما يقرب 1500 فدان في 16 مدينة جديدة، منها القاهرة الجديدة ومايو وبدر و6 أكتوبر، وكذلك في بعض مدن الصعيد ومدينة برج العرب ودمياط الجديدة، وخلال 2019 تم تخصيص أيضًا 500 فدان في المنصورة الجديدة والعلمين الجديدة وأكتوبر والعبور الجديدة وشرق بورسعيد وغرب قنا.

- وماذا عن العاصمة الإدارية؟

في العاصمة الإدارية يتم التخصيص بسعر موحد للأرض ولا يوجد به أي تخفيض أو دعم، لذلك فلم نحصل على أراضي هناك، لكن يوجد جمعات حصلت على أراضي في العاصمة الإدارية ونحن نراقب عمل هذه الجمعيات في أعمال التنفيذ والإنشاء.

- ماذا عن منطقة القطامية في القاهرة الجديدة؟

هذه الأرض تم التعدي عليها بعد ثورة 25 يناير، لكن مؤخرا، تم إخلائها، فهذه المنطقة كانت كابوس للقاهرة الجديدة، وأصبحت بؤرة إجرامية، وتم إذالة هذه البؤرة وتم نقل بعض المواطنين في هذه الوحدات إلى منطقة الأسمرات حيث قامت الهيئة بشراء 1200 وحدة لهذا الغرض.

- كيف يتم الاستفادة من هذه الأرض؟

مساحة الأرض 52 فدانا وسيتم تنفيذ مشروع متنوع الخدمات، ووحدات سكنية لشريحة فوق المتوسط بعناصر استثمارية، حيث سيساهم هذا المشروع في توفير دعم لبعض المشروعات الأخرى.

- ماذا عن ميزانية العام الجاري؟

موازنة العام الجاري 2 مليار جنيه، ومن المتوقع أن تصل لـ3 مليارات جنيه، نتيجة عمليات التطوير التي تقوم بها الهيئة والمشروعات الجديدة التي سيتم البدء في تنفيذها.

- ماذا عن مشروع أبراج بور سعيد؟

هذا المشرع يتم تنفيذه بشق استثماري، وهو ينقسم إلى مرحلتين ويقام على 30 فدانا ويضم 3000 وحدة سكنية تعاونية بمناطق العلاج الطبيعي وناصر، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من المرحلة الأولى وتسليمها ديسمبر المقبل.

- أين وصلت معدلات التنفيذ؟

معدلات التنفيذ بموقع العلاج الطبيعي والذي يمثل المرحلة الأولى من المشروع التي تضم 1104 وحدة سكنية تجاوز نسبة 85% وجارٍ التنسيق مع محافظة بورسعيد لتوصيل المرافق لأبراج المشروع، وتم البدء في تنفيذ 38 برجًا سكنيًّا تعاونيًّا بإجمالي 1694 وحدة والبدء في تنفيذ منطقة الخدمات لمشروع المول التجاري والجراج وعدد 4 مبانٍ إدارية ومتوقع إنهاء المشروع بموقع ناصر وتسليمه للمنتفعين نهاية 2020.

- ماذا عن الشق الاستثماري؟

المشروع كما قلنا ينقسم إلى مرحلتين، الأولى في منطقة العلاج الطبيعي وتضم 30 برجًا، منها 4 أبراج استثمارية، و26 برجًا تتولى الهيئة تنفيذها، وتم الانتهاء من الأبراج بنسبة كبيرة، ويجري توصيل المرافق للأبراج ، والتسليم سيكون في مارس 2021، وفي منطقة ناصر وبعد الانتهاء من إزالة التعديات ونقل الأسر التي كانت تقطنها وقد تم البدء بالفعل في إنشاء تنفيذ 42 برجًا تعاونيًّا بالإضافة إلى مركز تنموي ثقافي ترفيهي وتجاري وأربعة أبراج إدارية بالإضافة إلى 22 برجًا استثماريًّا سوف يقوم القطاع الخاص بالمساهمة في تمويلها بالإضافة إلى جراج متعدد الطوابق بسعة 1450 سيارة.

- كم تصل تكلفة المشروع؟

تكلفة إنشاء مشروع الإسكان التعاوني في بورسعيد تصل إلي 4 مليارات جنيه، وما تم سداده حتى الآن 1.2 مليار جنيه، ويعمل به 4 شركات مقاولات 3 منها من بورسعيد.

- ماذا عن مشروع المدينة الصناعية المتكاملة؟

في عام 2016 تم تخصيص 26 ألف فدان للهيئة بقرار جمهوري لإنشاء مدينة صناعية كبرى في المنطقة الواقعة بين محافظتي الجيزة وبني سويف، وتم اعتماد المخطط من هيئة التنمية الصناعية، وستتضمن مدينة متكاملة دولية للرخام بالاضافة للورش والمصانع والمعارض، وصناعات لوجيستية ومواد بناء وصناعات وإلكترونية وغذائية وزراعية، وانتهينا من اعتماد المخطط ودراسات الأثر البيئي وكافة الإجراءات الخاصة بالأرض، وفي انتظار استلام الأرض.

وتابع: كل قطعة تم وضع المخطط الخاص بها ونشاطها واشتراطاتها وتراخيصها منتهية من كافة الجهات المعنية سواء التنمية الصناعية والاستثمار والدفاع المدني والبيئة، خمسة مليارات جنيه تكلفة المرحلة الأولى التي ستقام على 7500 فدان وسيتم البدء خلال يناير المقبل في المرحلة الأولى فقط والتي تصل تكلفتها إلى 3 مليارات جنيه، وتستهدف استثمارات بنحو 7 مليارات جنيه، على أن يتم الانتهاء منها خلال 5 سنوات.

- ماذا عن المؤتمر الدولي الثالث للإسكان التعاوني؟

المؤتمر به عدة محاور، الأول محور التعاونيات المستدامة، والثاني محور الحوكمة وإدارة منظومة التعاونيات المستدامة، والمحور الثالث المجتمعات التعاونية المستدامة والتنمية الاقتصادية، والمحور الرابع التعاونيات المستدامة والمشاركة المجتمعية، ويتمثل المحوران الخامس والسادس في العمارة التفاعلية وتحديات التعاونيات المستدامة، وتطوير الأطر التشريعية بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة للتعاونيات.

- وما هي أهمية هذا المؤتمر؟

المؤتمر يأتي للتأكيد على ريادة مصر للإسكان التعاوني على مستوى القارة الإفريقية خاصة وأن المؤتمر سيحضره مسؤولو 50 دولة ومنظمة دولية، فهذا المؤتمر أصبح مرجعا للعديد من المؤتمرات الأخرى وتم عرض النسخة الماضية خلال اجتماعات الاتحاد الدولي للتعاونيات.