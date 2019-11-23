في صحف القاهرة: انطلاق مؤتمر أفريقيا 2019 وإيرادات غبر مسبوقة في السياحة

القاهرة – (أ ش أ):

أبرزت صحف القاهرة الصادرة، صباح اليوم السبت، انطلاق فعاليات "مؤتمر أفريقيا 2019" في نسخته الرابعة بالعاصمة الإدارية الجديدة بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي وبحضور رؤساء دول ورؤساء حكومات أفريقية ، بالإضافة الى كبار المستثمرين والشركات ورواد الأعمال من دول القارة السمراء.

الأهرام:

وذكرت صحيفة (الأهرام) أن الرئيس عبد الفتاح السيسي دعا شركاء القارة الأفريقية إلى إيجاد حلول تبنى على التكامل الإقليمي لتحويل أفريقيا إلى مركز تصنيع عالمي، وقال الرئيس في كلمته أمس بالجلسة الافتتاحية لمنتدى (أفريقيا 2019) بعنوان "استثمر في أفريقيا" إن التنمية في أفريقيا ليست مسئولية الحكومات وحدها ولكن تتطلب مشاركة القطاع الخاص.

وأكد أن دخول اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية حيز التنفيذ في 30 مايو الماضي سيسهم في تحقيق نمو أعلى ودخل أكبر للمواطن الإفريقي، مشيرا إلى أننا نعمل على زيادة معدل التجارة البيئية وتفعيل منطقة التجارة الحرة.

ورحب الرئيس في كلمته بضيوف مصر في العاصمة الجديدة، التي وصفها بالمكان الذى يؤكد إمكان تحويل الحلم إلى واقع وحقيقة حينما تتوافر الرغبة والإرادة السياسية لتوجيه جهود التنمية فيما يعود بالنفع على شعوب القارة.

وفي الشأن المحلي، ذكرت (الأهرام) أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عقد أمس اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة الجديدة، وحدد وزير التنمية المحلية خلال الاجتماع 35 موقعا لبدء تنفيذ المنظومة، مشيرا إلى أنه تم تسلم 20 موقعا والانتهاء من 14 وجار الرفع المساحي في باقي المواقع وأن إجمالي كمية المخلفات المخطط رفعها يبلغ 384.3 ألف طن ، وأوضح أن منظومة إدارة المخلفات الصلبة 2019 – 2023 تتضمن ثلاثة برامج جديدة.

ونقلت الصحيفة عن الدكتور محمد القوصى الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية أن الوكالة تابعت الاستعدادات الأخيرة لعملية إطلاق القمر الصناعى المصري (طيبة – 1) بواسطة صاروخ الإطلاق (اريان 5) التابع لشركة (اريان سبيس)، من قاعدة جويانا بمديينة كورو في أمريكا الجنوبية.

وقال إن المحطات الأرضية بالقاهرة جاهزة لإرسال واستقبال الإشارات من القمر المصري بمجرد وصوله الى المدار المخصص له لمعرفة الحالة الفنية لأجهزته وأنظمته والتعرف على كفاءتها لكى تعمل كما هو مخطط لها فنيا 15 عاما وهو العمر الافتراضي للقمر في مداره.

الجمهورية:

ذكرت صحيفة (الجمهورية) أن وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الدكتورة هالة السعيد تابعت المراحل النهائية لإطلاق صندوق الاستثمار القومي الخيري بحضور محمود منتصر نائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي ورئيس مجلس ادارة الصندوق وأعضاء المجلس.

وأضافت أن الاجتماع استعرض الرؤية الاستراتيجية للصندوق والخطة الترويجية له والمقترحات الخاصة بأوجه صرف عوائد الصندوق، وأكدت الوزيرة أهمية الدور الذي يقوم به الصندوق في النهوض بالمنظومة التعليمية.

وأشارت إلى ان التعليم هو إحدى الركائز الرئيسية للنهوض بالدول ورفع المستوى المعيشي للمواطن خاصة التعليم الفني لدوره في إعداد وتخريج طلاب قادرين على مسايرة التطور العلمي والتكنولوجي لتلبية احتياجات سوق العمل المحلى والعالمي وتصدير العمالة المؤهلة للعمل بالدول الأخرى.

وأوضحت ان رؤية مصر 2030 تقوم بشكل أساسي على المشاركة مع القطاع الخاصة والمجتمع المدني وأن إطلاق مبادرة صندوق التعليم تعد بداية وخطوة جيدة نحو تطوير العملية التعليمية.

وفي شأن آخر، ذكرت (الجمهورية) أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء التقي غادة والي وزير التضامن الاجتماعي وهنأها على المنصب الأممي الرفيع الذي فازت به وراجع معها موقف اهم ملفات الوزارة.

ونقلت عن الدكتور مصطفى مدبولي قوله إن مجلس الوزراء يرحب باختيار وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والى لمنصب المدير التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة المعنية بالمخدرات والجريمة والمدير العام لمنظمة الأمم المتحدة في فيينا . مؤكدا أن هذا الاختيار يعبر عن تقدير دولي مستحق لمواقف مصر الدولية ودورها في ملفات محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة والمخدرات.

وفي الشأن المحلي، ذكرت (الجمهورية) أن وزير المالية وجه بضرورة استفادة الشركات الصغيرة والمتوسطة من مزايا الإفراج الجمركي بنظام "المسار الأخضر" لشركات القائمة البيضاء بما يسهم في مساندة هذه الكيانات الاقتصادية وتعظيم قدراتها الانتاجية باعتبارها احدى دعائم الاقتصاد القومي.

وأشارت إلى أن وزيرة السياحة أعلنت -خلال مشاركتها في منتدى بلومبرج للاقتصاد الجديد الذى عقدت فعالياته بالصين- أن قطاع السياحة في مصر حقق إيرادات غير مسبوقة خلال العام المالي 2018 / 2019، مشيرة إلى أن إيرادات السياحة تمثل 15% من إجمالي الناتج المحلى في مصر ودورها مؤثر في الاقتصاد.

وقالت الوزيرة إن السياحة المصرية استطاعت أن تتعافى بشكل سريع وكان للقطاع الخاص دور مؤثر وفاعل جنبا الى جنب مع قيام الحكومة بتوفير البنية التحتية للعمل السياحي سواء على المستوى التشريعي او الاصلاحات الهيكلية.

وأشارت إلى أن العمل يتم من خلال السياسات الاستباقية وليس رد الفعل ، ويعتمد على الشراكة مع القطاع الخاص وتطوير العلاقة مع المؤسسات الدولية وأنه لأول مرة يتم صياغة رؤية موحدة للقطاع بالتعاون مع كافة الأطراف ذات الصلة من الحكومة المصرية والقطاع الخاص وهى تحقيق تنمية سياحية مستدامة من خلال صياغة وتنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف الى رفع القدرة التنافسية للقطاع وتتماشى مع الاتجاهات العالمية.

أخبار اليوم:

من جانبها ، ذكرت صحيفة (أخبار اليوم) أنه خلال يوم واحد أثبتت الدولة المصرية أنها قادرة على صنع الإنجاز على كافة المستويات الاقتصادية والرياضية والعلمية والفنية ، فعند الساعة الخامسة مساء أمس بدأت فعاليات مؤتمر "منتدى استثمر في أفريقيا" كحدث اقتصادي تفتح به مصر ورئيسها عبد الفتاح السيسي أبواب الاستثمار فى القارة السمراء أمام العالم، وفى نفس اليوم اختتمت البطولة الافريقية للشباب بعد تنظيم أبهر الجميع، وقبل منتصف الليل بقليل كانت مصر على موعد مع آفاق جديدة من التنمية بإطلاق القمر الصناعي المصرية للاتصالات ، ولا تنسى الدولة المصرية قوتها الناعمة فتستقبل نجوم الفن في العالم العربي والعالم في مهرجان القاهرة السينمائي.

وأضافت الصحيفة أن أربعة أعوام مرت على بدء العمل في إقامة العاصمة الإدارية الجديدة كانت شاهدة على نقلة نوعية في بناء المدن العملاقة بسواعد مصرية تسابق الزمن حتى تنتهي مهمتها ، وتبلغ مساحة العاصمة 170 ألف فدان وتقع على بعد 45 كيلو مترا من القاهرة وتعادل مساحتها دولة سنغافورة تقريبا وأربعة أضعاف مساحة العاصمة الأمريكية واشنطن.

وأشارت إلى أنه يقام على أرض العاصمة الجديدة منشآت عملاقة منها تجمع محمد بن زايد الشمالي ومدينة المعارض وأرض المؤتمرات والحى الحكومي والسكنى والمدينة الطبية والحديقة المركزية والمدينة الرياضية ومقار السفارات وغيرها من المنشآت الضخمة ، ومن المنتظر تسليم عدد من المباني خلال الأشهر القادمة ومنها عدد من أبراج حي المال والأعمال ، ويبلغ عدد السكان المستهدف توطينه بها 7 ملايين نسمة خلال المرحلة الأولى بالإضافة الى نقل ما يتراوح بين 40 و 50 الف موظف حكومي مع التخطيط لزيادة الطاقة الاستيعابية الى 100 ألف موظف بعد ثلاثة أعوام.

وفي الشأن الدولي، ذكرت (أخبار اليوم) أن المتحدث باسم البيت الابيض أكد أن الرئيس دونالد ترامب يريد أن تتم اجراءات محاكمته في مجلس الشيوخ الذى يسيطر عليه الجمهوريون لأنه سيلقى معاملة عادلة هناك، وأن الرئيس يتوقع أن يكون المرشح الرئاسي الديمقراطي جو بايدن ضمن الشهود المناوئين له.