حسين زين يهنئ الرئيس بفوز المنتخب الأولمبي.. ويشيد بطاقم "تايم سبورتس"

كتب- مصطفى علي:

هنأ حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجماهير الكرة المصرية، بمناسبة فوز المنتخب المصري ببطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة.

ووجّه زين التهنئة للاعبي المنتخب الوطني المصري والجهاز الفني، على أدائهم البطولي في كافة مباريات البطولة والذي عبر بحق عن الكفاح والإصرار والتمسك بروح النصر وأسعدوا بها الشعب المصري بتحقيق إنجاز الفوز بالبطولة والتأهل لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، متمنيًا لهم استكمال إنجازهم بتحقيق نتائج إيجابية وإسعاد جماهير وعشاق كرة القدم المصرية.

وصرح حسين زين أنه حرصًا على حقوق المواطن المصري في الاستمتاع بمشاهدة منتخب بلاده، نقلت قناة "تايم سبورتس" كافة فعاليات البطولة على البث الأرضي، والتي نقلت المباريات باحترافية ومهنية وتقديم التحليل الرياضي المتميز من خلال ستديو القناة التحليلي، لكافة مباريات البطولة والذي استضاف خبراء ونجوم كرة القدم.

موجهًا الشكر والتحية والتقدير لكافة أطقم وفرق عمل وتشغيل القناة، على جهودهم المتميزة. ​