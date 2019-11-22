تأجيل إطلاق القمر الصناعي المصري "طيبة -1" لأسباب فنية
القاهرة- (أ ش أ):
تقرر تأجيل إطلاق القمر الصناعي المصري الأول للاتصالات "طيبة -1" الذي سيتم إطلاقه بواسطة شركة "آريان سبيس" الفرنسية على صاروخ الإطلاق آريان-5 من قاعدة الإطلاق بمدينة " كور" بإقليم جويانا الفرنسي بأمريكا الجنوبية، لأسباب فنية.
ومن المخطط أن تصل فترة عمل "طيبة -1" إلى أكثر 15 عامًا بما يساهم في توفير خدمات الإنترنت عريض النطاق للأفراد والشركات بمصر وبعض دول شمال أفريقيا ودول حوض النيل.
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