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تأجيل إطلاق القمر الصناعي المصري "طيبة -1" لأسباب فنية

11:35 م الجمعة 22 نوفمبر 2019
تأجيل إطلاق القمر الصناعي المصري "طيبة -1" لأسباب فنية

تأجيل إطلاق القمر الصناعي طيبة سات

القاهرة- (أ ش أ):

تقرر تأجيل إطلاق القمر الصناعي المصري الأول للاتصالات "طيبة -1" الذي سيتم إطلاقه بواسطة شركة "آريان سبيس" الفرنسية على صاروخ الإطلاق آريان-5 من قاعدة الإطلاق بمدينة " كور" بإقليم جويانا الفرنسي بأمريكا الجنوبية، لأسباب فنية.

ومن المخطط أن تصل فترة عمل "طيبة -1" إلى أكثر 15 عامًا بما يساهم في توفير خدمات الإنترنت عريض النطاق للأفراد والشركات بمصر وبعض دول شمال أفريقيا ودول حوض النيل.

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