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بث مباشر.. مصر تطلق القمر الصناعي "طيبة 1"

11:13 م الجمعة 22 نوفمبر 2019
بث مباشر.. مصر تطلق القمر الصناعي "طيبة 1"

أرشيفية

القاهرة- (مصراوي):
أطلقت وكالة الفضاء المصرية، القمر الصناعي "طيبة 1" المتخصص في الاتصالات، من قاعدة الإطلاق في مدينة كورو بإقليم جويانا الفرنسي بأمريكا الجنوبية، عبر صاروخ يحمل القمر إلى المدار الخاص به، الذي يقع على بعد 36 ألف كم من سطح الكرة الأرضية، ويتم الانفصال بعد 27 دقيقة.

ويصل وزن القمر الصناعي المصري الأول في مجال الاتصالات "طيبة 1"، إلى 5.6 طن، ليقضي في مداره 15 عامًا هي عمره الافتراضي، بالتعاون بين شركة "إلينا سبيس" وشركة "إيرباص"، ليعمل على تقوية شبكة الاتصالات في مصر.

ومن المتوقع أن يسهم القمر، في نهضة بقطاع الطاقة والثروة المعدنية والتعليم والصحة، ويدعم أجهزة الدولة في مكافحة الجريمة والإرهاب، ويوفر خدمات الإنترنت والاتصالات لبعض دول حوض النيل وشمال أفريقيا، ليدعم مسيرة مصر الأفريقية في 2019، خاصة بعد توليها رئاسة الاتحاد الأفريقي واستضافتها وكالة الفضاء الأفريقية.

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