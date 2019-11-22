فخر لكل مصرية.. متحدث البرلمان يهنيء وزيرة التضامن بمنصبها الأممي

كتبت- ميرا إبراهيم:

هنأ الدكتور صلاح حسب الله، رئيس حزب الحرية وعضو مجلس النواب، والمتحدث باسم البرلمان، الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، لتوليها منصب وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة ومدير مقر المنظمة الدولية في فيينا.

وقال "حسب الله"، في بيان له اليوم الجمعة، إن اختيار الوزيرة غادة والي لهذا المنصب رفيع المستوى فخر لمصر والشعب المصري ولكل امرأة مصرية، وتأكيدًا للثقة في إمكانيات الشخصية المصرية القادرة بصفة عامة والمرأة المصرية بصفة خاصة على تحقيق النجاح، مؤكدًا أن والي تستحق هذا المنصب بعد النجاحات المتعددة التي حققتها في موقعها الوزاري خاصة فيما يتعلق بتنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوسيع مظلة شبكة الضمان الاجتماعي وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية وعدم تحميل الفقراء والبسطاء دفع فاتورة الإصلاحات الاقتصادية التي حققتها مصر.

وأعرب المتحدث باسم البرلمان، عن ثقته الكاملة في قدرة والي على تحقيق النجاح في منصبها الأممي العالمي الجديد لمواجهة المخدرات والجريمة على المستوى العالمي، متمنيًا لها التوفيق.

ورحبت وزارة الخارجية، بما أعلنته الأمم المتحدة حول قرار السكرتير العام "أنطونيو جوتيريش" باختيار الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، لتولي منصب وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، ومدير مقر المنظمة الدولية في فيينا، نظرًا لما تتمتع به الوزيرة من خبرة وكفاءة ممتدة تؤهلها لتولي هذا المنصب المهم، بما يخدم مصالح الدول الأعضاء، ويحقق أهداف المكتب إزاء مواجهة التحديات الناشئة عن الجريمة والجريمة المُنظمَة، وانتشار ظاهرة المخدرات والإدمان.