رئيس وكالة الفضاء: إدارة تشغيل القمر الصناعي "طيبة سات" مصرية 100%

كتب– أسامة علي:

قال الدكتور محمد القوصي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، إن إدراة وتشغيل والتحكم في القمر الصناعي "طيبة سات" مصرية 100%.

وأضاف "القوصي"، خلال مداخلة تلفزيونية لقناة "إكسترا نيوز"، أن هناك فريق فني مصري موجود حاليًا في مدينة تولوز مقر شركة "إيرباص" والتي يطلق منها القمر الصناعي مساء اليوم الجمعة، موضحًا أنه الفريق تلقى تدريبات على التشغيل والتحكم في القمر من محطات في مصر.

وأكد رئيس وكالة الفضاء المصرية، أن التحكم في القمر الصناعي، بواسطة فريق مصري، دون تدخل أجنبي، بداية من اليوم.

وينطلق اليوم الجمعة، القمر الصناعي المصري للاتصالات (طيبة سات 1) إلى الفضاء من قاعدة الإطلاق بمدينة كورو بإقليم جويانا الفرنسي في أمريكا الجنوبية.

يصل وزن القمر الصناعي المصري الأول في مجال الاتصالات "طيبة 1"، إلى 5.6 طن، ليقضي في مداره 15 عامًا هي عمره الافتراضي، بالتعاون بين شركة "إلينا سبيس" وشركة "إيرباص"، ليعمل على تقوية شبكة الاتصالات في مصر.

ومن المتوقع أن يسهم القمر في نهضة قطاع الطاقة والثروة المعدنية والتعليم والصحة، ويدعم أجهزة الدولة في مكافحة الجريمة والإرهاب، ويوفر خدمات الإنترنت والاتصالات لبعض دول حوض النيل وشمال أفريقيا، ليدعم مسيرة مصر الأفريقية في 2019، خاصة بعد توليها رئاسة الاتحاد الأفريقي واستضافتها وكالة الفضاء الأفريقية.