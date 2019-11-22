السيسي: التنمية في أفريقيا ليست مسؤولية الحكومات وحدها

كتب - أسامة علي:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن التنمية في أفريقيا ليست مسؤولية الحكومات وحدها ولكن تتطلب مشاركة القطاع الخاص.

جاء ذلك في كلمته بافتتاح منتدى "أفريقيا 2019"، أكبر ملتقى للاستثمار بأفريقيا، في العاصمة الإدارية الجديدة، الجمعة.

وأضاف الرئيس السيسي: نعمل على زيادة معدل التجارة البينية وتفعيل منطقة التجارة الحرة.

ودعا السيسي، القطاع الخاص والبنوك والشركات متعددة الجنسيات للاستثمار في أفريقيا، لافتًا إلى أن الإصلاحات الاقتصادية في مصر تتزامن مع تبني بعض الدول الأفريقية إصلاحات، تهدف إلى التنمية الشاملة، لتؤتي بثمارها على مواطني القارة.