السيسي: اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية "علامة فارقة"

كتب - أسامة علي:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن انعقاد منتدى "أفريقيا 2019" يعد فرصة لنبحث سوياً ما بدأناه قبل سنوات من قضايا ومشروعات، ونتطلع من خلاله أن نحقق لشعوبنا التنمية المنشودة، التي تتجاوز تحديات نعملها جيدا في ظل عالم ملئ بالتحديات.

جاء ذلك في كلمته بجلسة افتتاح منتدى "أفريقيا 2019"، أكبر ملتقى للاستثمار بأفريقيا، في العاصمة الإدارية الجديدة، الجمعة.

وأضاف السيسي: أن مصر عملت خلال رئاستها للاتحاد الأفريقي على تجاوز الصعوبات، عن طريق التنسيق والتعاون مع الأفارقة لتنفيذ طموحنا نحو التكامل الأفريقي.

واعتبر الرئيس السيسي دخول اتفاقية التجارة الحرة بين الدول الأفريقية، حيز التنفيذ، بـ"العلامة الفارقة على طريق تكامل القارة".

يحضر المنتدى عدد من رؤساء دول وحكومات ووزراء ورجال أعمال من مختلف الدول الأفريقية، ونحو 2000 شخص من ممثلي شركاء مصر في التنمية، ورجال الأعمال والمستثمرين، وشخصيات رفيعة المستوى في مجال الأعمال من المصريين والأفارقة، ومن جميع أنحاء العالم.

ويستهدف إقامة منتدى "أفريقيا 2019" هذا العام في العاصمة الإدارية الجديدة، بعد تنظيم النسختين السابقتين منه في شرم الشيخ، الترويج للفرص الاستثمارية في العاصمة، وتعريف القادة الأفارقة بتجربة مصر في تطوير البنية الأساسية، بحسب ما قالت سحر نصر وزيرة الاستثمار في بيان سابق.