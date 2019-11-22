برلماني: مشاركة السيسي في قمة العشرين يعكس دور مصر في أفريقيا



كتب- أحمد علي:

قال المستشار الدكتور حسن بسيوني، عضو مجلس النواب وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، هناك أهمية كبيرة لمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في قمة "مجموعة العشرين وأفريقيا" بألمانيا، في ظل تولي مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي، موضحًا أن ما شهدته القمة يؤكد الدور الرائد لمصر في أفريقيا بالإضافة إلى دورها الإقليمي والمؤثر في تعزيز ودعم التنمية بالقارة السمراء.

وأضاف بسيونى في تصريح صحفي اليوم الجمعة، إن مجموعة "العشرين وأفريقيا"، التي أطلقتها ألمانيا عام 2017، على هامش اجتماعات مجموعة العشرين، تهدف إلى دعم التنمية في البلدان الأفريقية وجذب الاستثمارات، عبر مؤسسات دولية كمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والبنك الأفريقى للتنمية.

وأوضح عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، أن ذلك يعكس الاهتمام العالمي بأفريقيا ويعظم من دور مصر باعتبارها محور مؤثر وبوابة للقارة الأفريقية، بالإضافة إلى أنها تترأس حاليًا الاتحاد الأفريقى، الأمر الذي يجعلها حلقة وصل بين الاتحاد الأفريقي والقوة الاقتصادية العالمية.

وأشاد بسيوني بكلمة الرئيس السيسي، خلال مشاركته بالقمة، موضحًا أنها معبرة عن طموحات شعوب القارة السمراء بأكملها، وتطلعاتهم للنهوض ببلادهم بعيدًا عن معارك الإرهاب الذي يطل عليهم، لأهداف خبيثة، مشيرًا إلى أن الرئيس وضع في كلمته المجتمع الدولي أمام مسئوليته في مجابهة الإرهاب وحماية الشعوب من ويلاته.

وأكد عضو مجلس النواب، أن القمة كانت فرصة مهمة لمصر ودول الاتحاد الأفريقي للتعاون مع الشركات الألمانية، مشيرًا إلى أهمية الاستفادة من الخبرات الألمانية في عدد من المجالات والصناعات، خاصة صناعة السيارات، وكذلك التعليم الفني الذي حققت المانيا فيه تقدمًا ملحوظًا.

وتابع: "هناك إمكانية زيادة التعاون التجاري بين مصر وأفريقيا وألمانيا في عدد من القطاعات".