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السيسي يصل مقر انعقاد منتدى "أفريقيا 2019"

04:05 م الجمعة 22 نوفمبر 2019
السيسي يصل مقر انعقاد منتدى "أفريقيا 2019"

الرئيس عبدالفتاج السيسي

كتب - أسامة عبدالكريم:

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، قبل قليل، إلى مقر انعقاد منتدى "أفريقيا 2019"، أكبر ملتقى للاستثمار بأفريقيا، في العاصمة الإدارية الجديدة.

يحضر المنتدى عدد من رؤساء دول وحكومات ووزراء ورجال أعمال من مختلف الدول الأفريقية، ونحو 2000 شخص من ممثلي شركاء مصر في التنمية، ورجال الأعمال والمستثمرين، وشخصيات رفيعة المستوى في مجال الأعمال من المصريين والأفارقة، ومن جميع أنحاء العالم.

ويستهدف إقامة منتدى "أفريقيا 2019" هذا العام في العاصمة الإدارية الجديدة، بعد تنظيم النسختين السابقتين منه في شرم الشيخ، الترويج للفرص الاستثمارية في العاصمة، وتعريف القادة الأفارقة بتجربة مصر في تطوير البنية الأساسية، بحسب ما قالت سحر نصر وزيرة الاستثمار في بيان سابق.

السيسي منتدى أفريقيا 2019 العاصمة الإدارية الجديدة شرم الشيخ

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