ننشر الصور الأولى قبل إطلاق القمر الصناعي "طيبة سات"

كتب – أسامة علي:

حصل مصراوي، على الصور الأولى قبل ساعات من إطلاق القمر الصناعي المصري "طيبة سات 1" مساء الجمعة.

وقال الدكتور محمد القوصي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، إنه من المقرر أن ينطلق القمر الصناعي المصري للاتصالات (طيبة سات 1) إلى الفضاء من قاعدة الإطلاق بمدينة كورو بإقليم جويانا الفرنسي بأمريكا الجنوبية.

يصل وزن القمر الصناعي المصري الأول في مجال الاتصالات "طيبة 1"، إلى 5.6 طن، ليقضي في مداره 15 عاما هي عمره الافتراضي، بالتعاون بين شركة "إلينا سبيس" وشركة "إيرباص"، ليعمل على تقوية شبكة الاتصالات في مصر.

ومن المتوقع أن يسهم في نهضة بقطاع الطاقة والثروة المعدنية والتعليم والصحة، ويدعم أجهزة الدولة في مكافحة الجريمة والإرهاب، ويوفر خدمات الإنترنت والاتصالات لبعض دول حوض النيل وشمال أفريقيا، ليدعم مسيرة مصر الأفريقية في 2019، خاصة بعد توليها رئاسة الاتحاد الأفريقي واستضافتها وكالة الفضاء الأفريقية.