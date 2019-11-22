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مصدر حكومي: المتيني مرشحًا للصحة.. والاستقرار على رحيل 9 وزراء

03:16 م الجمعة 22 نوفمبر 2019
مصدر حكومي: المتيني مرشحًا للصحة.. والاستقرار على رحيل 9 وزراء

الدكتور مصطفى مدبولي

كتب – محمد عمارة:
قال مصدر حكومي، إن التعديل الوزاري المرتقب بحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، يتضمن تغييرات جوهرية في عدد من الحقائب الخدمية، التي تمس المواطنين بشكل أساسي.

وأوضح المصدر في تصريحات لمصراوي، الجمعة، أن أبرز الوزارات التي تم الاستقرار على تغييرها: (الصناعة- التضامن الاجتماعي- الصحة - الزراعة- التموين- البيئة- التعليم العالي- القوى العاملة- السياحة).

ولفت إلى أن الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، جرى ترشيحه لوزارة الصحة، ومنال عوض محافظ دمياط، مرشحة لوزارة البيئة.

وأضاف المصدر أنه من المنُتظر أن يسبق التعديل الوزاري تغيير رؤوساء الهيئات الإعلامية الثلاث (الوطنية للصحافة - الوطنية للإعلام - المجلس الأعلى للإعلام)، بعدما تأخر التغيير لأكثر من عام.

وأوضح أنه من المقرر كذلك أن يتضمن التغيير حركة محافظين وصفها بأنها من "أكبر حركات تغيير المحافظين خلال الفترة الماضية"، مضيفًا أن التغيير لن يقل عن 10 محافظين من بينهم: (محافظ أسوان - محافظ بني سويف - محافظ الأقصر - محافظ البحر الأحمر).

وقال إن هناك تفكير ودراسات تجرى لعودة وزارة الإعلام، لكن الأمور لم تحسم بعد.

مصطفى مدبولي الحكومة جامعة عين شمس وزارة الصناعة وزارة التضامن الاجتماعي

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