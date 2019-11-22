الزراعة: مزاد لبيع فائض خيول محطة الزهراء.. الثلاثاء

كتب - أحمد مسعد:

أعلنت الدكتورة نجلاء رضوان، رئيس الإدارة المركزية لمحطة الزهراء للخيول العربية، تنظيم مزاد لبيع خيول فائض المحطة يوم الثلاثاء المقبل.

وقالت رضوان - في بيان اليوم الجمعة- إن هذا المزاد يحظى باهتمام خاص من جانب محبي الخيول العربية في مصر ويستعد له أصحاب المزارع الخاصة، الطامحين في ضم سلالات جديدة من خيول الزهراء إلى خيولهم، إحدى أكبر مزارع تربية الخيول العربية الأصيلة بالشرق الأوسط، والتابعة لوزارة الزراعة.

وأضافت أن المحطة ستستقبل الأسبوع القادم، العشرات من عشاق الخيل، وأصحاب المزارع الخاصة، لحضور المزاد الذي تقيمه مرتين على الأقل سنويا، لبيع فائض إنتاجها من الخيول العربية، والبالغ عددها داخل المزرعة 500 حصان ومهر ، ما بين ذكور وإناث منها 27 حصانا تراوحت أعمارها بين عام ونصف العام وحتى عشرين عاما، اختارتها لجان مختصة من الإدارة المركزية لمحطة الزهراء لطرحها للبيع، وفق معايير معينة، منها: السن، والسلالة، والحالة الصحية، وتم تحديد سعر مبدئي لكل منها لبدء المزايدة عليها، علما بأن المعاينة تتم حاليا، وسوف يعقد المزاد بمقر المحطة بشارع أحمد عصمت بمنطقة عين شمس بالقاهرة.

وأوضحت رئيس الإدارة المركزية لمحطة الزهراء للخيول العربية أن المحطة تشهد حاليا تطويرا يليق بمكانتها كواحدة من أهم محطات الخيول في العالم.​