الأرصاد تكشف تفاصيل طقس 48 ساعة.. وتوجه 3 نصائح للمواطنين

كتب ـ يوسف عفيفي:

أعلنت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس 48 ساعة مقبلة، موضحةً أن الأحوال الجوية مستمرة في الاستقرار على كافة الأنحاء، حيث يسود خريفي أثناء ساعات النهار وإن كان هناك انخفاضا في درجات الحرارة خلال ساعات الليل، وبارد في الساعات المتأخرة والصباح الباكر.

وقالت شاكر لمصراوي، اليوم، إن هناك تكون للشبورة المائية الكثيفة على بعض المناطق من شمال البلاد وخاصة الطرق الزراعية والسريعة، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد.

وأشارت إلى أن الرياح معتدلة على كافة الأنحاء والبحرين الأحمر والمتوسط معتدلين تماما ومهيأين لكافة عمليات الصيد والملاحة البحرية، وارتفاع الأمواج يتراوح من متر ونصف إلى مترين.

ونوهت شاكر، إلى أن درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحري العظمى من 24 إلى 25 والصغرى 13 درجة، فيما تتراوح على السواحل الشمالية العظمى من 23 إلى 24، والصغرى 14 درجة، وتتراوح على شمال الصعيد العظمى من 25- 26، والصغرى 10 درجات، وجنوب الصعيد العظمى 29 - 30 والصغرى 16 درجة.

ونصحت شاكر، المواطنين خلال هذه الفترة، بالتزامن مع استمرار فصل الخريف والذي ينتهي مع بداية فصل الشتاء في 21 ديسمبر المقبل، بمتابعة النشرات الجوية باستمرار، وارتداء الملابس الثقيلة في ساعات الليل المتأخرة والساعات الأولى من الصباح وخاصة للأطفال وكبار السن.

كما نصحت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين، وخاصة السائقين، القيادة بهدوء على الطرق في الشبورة المائية واتباع تعليمات المرور، وترك مسافات أمان بين السيارات.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد غدًا الجمعة، طقس معتدل على كافة الأنحاء نهارًا بارد ليلاً، وتقل الرؤية في الشبورة المائية الكثيفة صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة.​