4 ساعات من القاهرة لشرم.. 13 مشروع طرق تختصر زمن السفر للنصف

كتب - محمد نصار:

حققت مصر إنجازًا كبيرًا في قطاع النقل فيما يتعلق بالطرق والكباري الجديدة التي تم تنفيذها في مختلف محافظات الجمهورية بهدف تقليل الوقت والجهد واختصار المسافات للربط بين محافزات ومدن القاهرة وبعضها البعض بسهولة ويسر.

بلغ إجمالي استثمارات الطرق والكباري منذ 2014 وحتى الآن 32 مليار جنيه، وينشر مصراوي أبرز المحاور المرورية الجديدة التي تم تنفيذها والاختصارات التي أحدثتها في المسافات بما يقلل من زمن الرحلات المختلفة للمواطنين والبضائع على حد سواء.

1. محور 30 يونيو

يعد محور 30 يونيو، محور النقل الأساسي الذي يخدم تنفيذ مشروعات تنمية محور قناة السويس، وإسراع معدلات التنمية على جانبي محور القناة.

يتكون المحور من طريق مزدوج بطول 95 كم وعرض 80 م، ويضم كل اتجاه 5 حارات مرورية، ويشمل 10 كباري رئيسية و6 فرعية، ويوجد به 16 نفقًا.

يضم المحور 4 محطات رسوم للشاحنات والسيارات، وعددًا من نقاط الإسعاف، ويبدأ من جنوب بورسعيد مارًا بالطريق الدولي الساحلي "بورسعيد - دمياط"، ويمتد جنوبًا حتى علامة الكم 94 طريق "القاهرة - الإسماعيلية" الصحراوي، ويساعد في اختصار الوقت من بورسعيد إلى القاهرة لتصبح 75 دقيقة فقط.

2. محور روض الفرج

بلغت تكلفة المشروع 6 مليارات جنيه وساعد على فك التكدسات المرورية من وسط البلد، ويربط العين السحنة والزعفرانة بمنطقة الساحل الشمالي والضبعة، ويضم كوبري روض الفرج المعلق، أضخم كوبري معلق في العالم، يضم مخرجًا للمتجهين إلى كورنيش النيل ووسط المدينة وكوبرى 15 مايو، وثانٍ إلى شارع شبرا وميدان الخلفاوي، وثالث إلى القاهرة الجديدة ومدينة نصر وميدان العباسية، وساعد على اختصار المسافة إلى طريق الإسكندرية الصحراوي إلى 15 دقيقة فقط.

3. الدائري الإقليمي

يستهدف الطريق الدائري الإقليمي نقل 25% من حركة المرور من على الدائري القديم مما يخلق سيولة مرورية داخل العاصمة وخفض نسبة الحوادث إلى أكثر من 40%.

ساعد الطريق على ربط عدد كبير من المحافظات بالطريق الصحراوي مثل محافظة المنوفية كان لا يوجد ما يربطها مع الطريق الصحراوى والذهاب إليها كان يستغرق أكثر من 3 ساعات، لكن بعد الدائري الإقليمي سيخفض زمن الرحلة إلى ساعة واحدة على أقصى تقدير، كما يوفر نحو ساعتين لسائقي النقل القادمين من ميناء دمياط كانت تضيع في الاختناقات المرورية بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعي.

4. القوس الشمالي الغربي

يساهم في ربط محاور التنمية الاقتصادية والعمرانية في شرق القاهرة وغربها ويمثل محورًا متكاملاً يربط جميع المحاور الطولية السريعة والرئيسية المتجهة من وإلى إقليم القاهرة الكبرى ومن المتوقع أن يقق وافرًا في الوقت واستهلاك الوقود والانبعاثات الكربونية بما يعادل 800 مليون جنيه سنويًا.

5. طريق الروبيكي

يعتبر طريق الروبيكي الإسماعيلية واحدًا من أهم الطرق الجديدة لقدرته على تسهيل حركة النقل للمصانع أو المواطنين، وساعد الطريق على جعل السفر بين أي من المحافظات التي يمر بها لا يتجاوز الساعة أو الساعتين بين الواحدة والأخرى.

ويربط طريق الروبيكي الإسماعيلية 4 مناطق صناعية ببعضها البعض وهي (مدينة بدر - مدينة العاشر - الصالحية الجديدة - السويس).

6. محور كوبري طلخا

يقع محور كوبرى طلخا على النيل بتكلفة 460 مليون جنيه، ويربط بين طريق المنصورة - دمياط شرق النيل، وطريق المحلة - المنصورة - شربين غرب النيل، وربط مدخلي المنصورة الشرقي والغربي برافد جمصة والطريق الدولي الساحلي وحركة النقل التبادلي بين محافظات شرق ووسط الدلتا.

يخدم الطريق النقل التبادلي بين محافظات شرق ووسط الدلتا، ويوفر في زمن الرحلات بشكل كبير مما يكون له أثرًا إيجابيًا على خفض تكاليف التشغيل، والنقل على شبكة طرق الدلتا.

7. محور الخطاطبة علي النيل

يساهم المشروع في ربط القوس الشمالي من الطريق الدائري الإقليمي شرق وغرب النيل وخدمة حركة النقل بين محافظات الدلتا، ويربط محافظة المنوفية بالجيزة وطريق الإسكندرية الصحراوي، كما يمر أعلى نهر النيل "فرع رشيد"، وطريق "التوفيقية- الخطاطبة".

يبلغ طول المحور 5.7 كم، وعرضه 42.8 مترًا، كما تصل قدرة حمولته التصميمية إلى 120 طنًا وساعد على التخفيف من حدة الاختناقات التي تعاني منها الطرق الرئيسية في مصر وتوفير الوقت على المواطنين.

8. طريق (شبرا ـ بنها الحر)

يبلغ طول الطريق 40 كم، وعرضه 41 متر، يضم 4 حارات عرض الحارة الواحدة 3.65 متر.

يشمل الطريق 62 عمل صناعي (38 كوبري + 24 نفقًا) وأشرفت على تنفيذه 5 شركات، ومن المتوقع أن يبلغ حجم المرور اليومي 60 ألف سيارة يوميًا، فيما يبلغ متوسط زمن الرحلة عليه 25 دقيقة، أي أنه يوفر 65 دقيقة للرحلة الواحدة.

9. محور جرجا

جرى إنشاؤه بطول 10 كيلو مترات، لربط شبكة الطرق شرق وغرب النيل، بما يحقق ربط طريقى القاهرة أسوان الصحراوي والصعيد البحر الأحمر شرقًا الصحراوي غرب النيل، ويلغي التقاطعات السطحية بين حركة المركبات والمشاة على مزلقانات السكك الحديد بجرجا.

يبلغ طوله 10 كم وعرضه 21 مترًا بنظام الاتجاهين وتكلفته 497.5 مليون جنيه ويربط محاور الطرق الرئيسية بالصعيد شرق وغرب النيل، حيث يربط طريق "القاهرة - أسوان" الزراعي شرق النيل وطريق سوهاج- البحر الأحمر، وطريق "القاهرة – أسوان" الزراعي غرب النيل.

يساهم في ربط مدينة دار السلام شرق النيل بمدينة جرجا غرب النيل وربط مدن غرب النيل بطريق "الصعيد - البحر الأحمر" مما يوفر الوقت والجهد على السائقين ويدعم عمليات التبادل التجارى والنقل بين مراكز المحافظة الجنوبية والمحافظات المجاورة.

10. محور عدلي منصور

يعد أكبر كوبري يربط الطريق الصحراوي الغربي بالشرقي بطريق الزعفرانة رأس غرب.

بلغت تكلفته مليارًا و105 ألف جنيه، ويضم 3 قطاعات بطول 5 كيلو مترات.

يضم 3 كباري يصل طولها إلى 1.4 كم منها 680 مترًا على النيل، و450 مترًا على السكة الحديد والإبراهيمية والطريق الزراعي، و450 مترًا على طريق ديمو الفيوم، ويساعد في اختصار الوقت بشكل كبير والتخفيف عن كوبري النيل القديم.

11. أنفاق قناة السويس

تنهي معاناة مئات الآلاف من المواطنين وتيسر تداول البضائع وحركة انتقالها بين شرق وغرب مدن القناة، من خلال 5 أنفاق، تتمثل في نفقي الإسماعيلية وصولًا إلى سيناء ذهابًا وإيابًا في مدة زمنية تتراوح من 15-20 دقيقة، ونفقي بورسعيد لربط غرب مدن القناة بشرقها لتسهيل حركة التجارة في منطقة إقليم قناة السويس، وتربط أنفاق قناة السويس الجديدة شرق الإسماعيلية بغربها والعكس، وتستغرق مدة العبور بالأنفاق الجديدة 10 دقائق، بسرعة 60 كم تحت رقابة الرادار.

12. طريق الجلالة

يبدأ بعد نهاية طريق القطامية حتى الزعفرانة بطول 82 كم، ويهدف إلى تنمية العين السخنة ومدينة الجلالة الجديدة، وكانت المسافة من العين السخنة حتى الزعفرانة 70 كم وتشكل المنطقة الأخطر من القاهرة إلى الغردقة.

كما تم إنشاء طريق الجلالة - الغردقة من خلال شق الجبال العملاقة وتهذيبها وإعادة نحتها لتبدو متدرجة كالسلالم لتحقيق أمان كاف للطريق في الأسفل، بطول 5 كم ويُعد الأسهل للوصول إلى الغردقة، لأنه يختصر زمن الرحلة لنصف الوقت.

13. طريق النفق شرم الشيخ

يبلغ طول طريق "النفق- شرم الشيخ"، 342 كم في الاتجاهين، كل منهما يضم 3 حارات مرورية، ويختصر المسافة بين القاهرة وشرم الشيخ إلى 4 ساعات فقط، وبلغت تكلفته الإنشائية 3.5 مليار جنيه.​