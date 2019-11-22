خصم إلكتروني وفقًا لمحطة الركوب.. تفاصيل الأسعار الجديدة لتذاكر "مواصلات مصر"

كتب - محمد نصار:

اعتمدت شركة "مواصلات مصر"، بداية من الأربعاء، نظامًا جديدًا لحساب أسعار تذاكر ركوب المواطنين، اعتمادًا على مسافة الركوب بدلاً من السعر الموحد للتذكرة، والذي ساوى بين ركاب المسافات القصيرة وركاب كامل الخط.

وقال العميد عباس مراد، المتحدث باسم شركة مواصلات مصر، إن النظام الجديد يعتمد على تجزئة الرحلة بحيث سيتم احتساب قيمة التذكرة وفقًا لمسافة الرحلة، وذلك من محطات الركوب على أن يتم إلغاء العمل بنظام التذكرة الموحدة، موضحًا أنه سيعمل على خفض أسعار تذاكر الركوب للمواطنين بقيم تصل من 5 إلى 9 جنيهات في الرحلة الواحدة بالنسبة للأتوبيسات الكبيرة والميني باص.

وأكد مراد، لمصراوي، أن هذا النظام ينطبق فقط على الاشتراكات الذكية التابعة للشركة ولا ينطبق على التذكرة العادية، وذلك تشجيعًا للركاب على الاشتراك في منظومة الكارت الذكي بما يدعم توجه الشركة لخلق منظومة نقل ذكية تخدم سياسات الدولة للتحول الرقمي، لافتًا إلى أن الشعار الجديد للشركة "ادفع على قد مشوارك".

وتابع: "النظام الإلكتروني يحسب محطة الركوب للمواطن وبناءً عليه يحب سعر التذكرة وفقًا للمسافة المتبقية من الخط بشكل إلكتروني، لو اتكلمنا على خط 111 ميني باص، لو ركبت من دوران شبرا لرمسيس هدفع 5 جنيه بس بدل 10 جنيهات، وفي الأتوبيس خط إم 6 الذي يذهب للقاهرة الجديدة لو ركبت من أول الخط هتدفع تذكرة كاملة، ولو ركبت من زهراء مدينة نصر هتدفع 8 جنيه بس، بدلاً من 15، ولو من سراي القبة هتدفع 6، الأتوبيس هيقدر يعرف أنت ركبت منين وهيحسب سعر المسافة المتبقية".

وشدد عباس مراد على أن هذا الأمر يتم دون أي تدخل من السائق "دي حاجة تمتاز بيها سيارات مواصلات مصر، مثال تاني خط 618 العبور، الأتوبيس بيدخل داخل العبور 19 كم، لو ركبت من كارفور الـ19 كم كاملين هتدفع 5 جنيهات بس، ولو ركبت من ميدان الحجاز للحي السابع هتدفع 5 جنيهات فقط".​