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بعد تأجير الأكشاك.. النقل تنفي الاستغناء عن عاملين بشركة عربات النوم

12:26 ص الجمعة 22 نوفمبر 2019
بعد تأجير الأكشاك.. النقل تنفي الاستغناء عن عاملين بشركة عربات النوم

محطة مصر

كتب- أسامة علي:

أصدرت وزارة النفل، قراراً بتأجير أكشاك البيع للجمهور والكافيتريات الموجودة بمحطة مصر لإحدى الشركات الاستثمارية عن طريق المزايدة العامة العلنية؛ لتعظيم إيرادات الهيئة للاستفادة منها في تحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب ونقل العاملين بهذه الأكشاك والكافيتريات إلى وظائف أخرى سواء بالشركة الوطنية لإدارة خدمات عربات النوم والخدمات الفندقية والسياحية أوهيئة السكك الحديدية للاستفادة بهم لسد العجز في وظائف وطوائف العمل في السكة الحديد دون أي تأثير علي العاملين مع احتفاظهم بنفس رواتبهم او إعادة تأهيلهم لشغل وظائف شاغرة هامة تحتاجها السكة الحديد مع تسوية مستحقاتهم المالية للأفضل.

وأكدت الوزارة، أنه لا صحة لما ردده بعض العاملين بالشركة من شائعات ومعلومات خاطئة وغير حقيقية بشأن الاستغناء عن بعضهم بعد تأجير الأكشاك والكافيتريات بمحطة مصر.

وأشارت الوزارة، إلى أن ذلك لا يتفق مع مصلحة الشركة الوطنية لإدارة خدمات عربات النوم والخدمات الفندقية والسياحية وهيئة السكك الحديدية ووزارة النقل، مؤكدةً أنه سيتم إتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضد مروجي هذه الشائعات.

محطة مصر زارة النقل ركة عربات النوم لأكشاك

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