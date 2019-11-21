"قومي المرأة" يهنئ غادة والي لاختيارها وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة

القاهرة- (أ ش أ):

هنأ المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي لاختيارها من قبل السكرتير العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، لتولي منصب وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، ومديرة مقر المنظمة الدولية في فيينا.

وأعربت الدكتورة مايا مرسي - في بيان صادر عن المجلس اليوم الخميس - عن سعادتها وفخرها باختيار الدكتورة غادة والي لهذا المنصب الرفيع والمرموق، مؤكدة أنها نموذج نسائي مشرف تستحق أرفع المناصب.

وأشارت إلى أن هذا المنصب يأتي نتيجة جهود وزارة التضامن الاجتماعي تحت قيادة وزيرة ناجحة تتمتع بخبرة وكفاءة ممتدة تؤهلها لتولي هذا المنصب المهم، بما يخدم مصالح الدول الأعضاء، وبما يحقق أهداف المكتب إزاء مواجهة التحديات الناشئة عن الجريمة وانتشار ظاهرة المخدرات والإدمان.

يشار إلى أن الدكتورة غادة والي حصلت على بكالوريوس العلوم الإنسانية عام 1987 من جامعة كولورادو بالولايات المتحدة وماجستير العلوم الإنسانية عام 1990 ودبلوم إدارة التنمية الدولية عام 1993 ودبلوم التمويل متناهي الصغر عام 1996 من الجامعة نفسها.