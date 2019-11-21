المجلس القومي للمرأة يكرم صحفية "مصراوي" نور العمروسي

القاهرة - مصراوي:

كرم المجلس القومي للمرأة، الصحفية بموقع "مصراوي"، نور العمروسي؛ لتميزها في تغطية أخبار قضايا المرأة.

جاء ذلك خلال مؤتمر للإعلاميين، تحت عنوان: "مفاهيم النوع الاجتماعي وتوظيفها في المحتوى الإعلامي"، بحضور عدد من الصحفيات ومعدي برامج الإذاعة والتليفزيون المعنيين بقضايا المرأة.

وذكرت الصحفية نور العمروسي- خلال كلمتها بالمؤتمر- أن المجلس القومي للمرأة أصبح بمثابة الحماية والأمان والسند للمرأة المصرية.