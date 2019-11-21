المجلس القومي للمرأة يكرم صحفية "مصراوي" نور العمروسي
القاهرة - مصراوي:
كرم المجلس القومي للمرأة، الصحفية بموقع "مصراوي"، نور العمروسي؛ لتميزها في تغطية أخبار قضايا المرأة.
جاء ذلك خلال مؤتمر للإعلاميين، تحت عنوان: "مفاهيم النوع الاجتماعي وتوظيفها في المحتوى الإعلامي"، بحضور عدد من الصحفيات ومعدي برامج الإذاعة والتليفزيون المعنيين بقضايا المرأة.
وذكرت الصحفية نور العمروسي- خلال كلمتها بالمؤتمر- أن المجلس القومي للمرأة أصبح بمثابة الحماية والأمان والسند للمرأة المصرية.
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