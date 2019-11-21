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"الطيران" تنفي تأجيل استئناف الرحلات الروسية لمصر

04:19 م الخميس 21 نوفمبر 2019
"الطيران" تنفي تأجيل استئناف الرحلات الروسية لمصر

الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني

كتب - طه عبيد:

قال مصدر مسئول بوزارة الطيران المدني، إنه تم التواصل مع السفارة الروسية بالقاهرة، والتي نفت في بيان لها ما تم نشره على بعض المواقع الإخبارية والاجتماعية عن تأجيل قرار استئناف رحلات الطيران المباشرة من روسيا إلى مصر.

وأضاف المصدر في بيان رسمي لوزارة الطيران المدني، أن هذه التصريحات ليس لها أساس من الصحة، وأن القرارات تسير وفقا لما يتم الاتفاق عليه.

أشار المصدر إلى أن السفارة الروسية أكدت للوزارة أن هناك تعاون وثيق بين القيادة المصرية والروسية لسرعة إستئناف رحلات الطيران بين روسيا والمطارات المصرية في ظل التقدم الملموس الذي أحرزته مصر في تأمين مطاراتها.

وزارة الطيران المدني رحلات الطيران الروسية روسيا

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