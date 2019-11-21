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اتحاد الكتاب: 50% زيادة في معاشات الأعضاء

04:07 م الخميس 21 نوفمبر 2019
اتحاد الكتاب: 50% زيادة في معاشات الأعضاء

الدكتور علاء عبدالهادي رئيس النقابة العامة لاتحاد

كتب - محمد عاطف:
أعلن الدكتور علاء عبدالهادي، رئيس النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، وأمين عام الاتحاد العام للكتاب والأدباء العرب، زيادة معاشات الأعضاء بنسبة 50%، في ظل سعي النقابة لتهيئة الظروف المعيشية للكتاب والأدباء الأعضاء لمستوى معيشي أفضل.

وأوضح عبدالهادي، في بيان اليوم، أن زيادة المعاشات أمر ضروري لكل عضو داخل نقابة اتحاد كتاب مصر، وتعمل النقابة بشتى الطرق على تحسين المستوى المعيشى والعلاجى يفيدُ المستحقين الحقيقيين لكل الأعضاء.

اتحاد الكتاب علاء عبدالهادي اتحاد كتاب مصر

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