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وزير الإسكان يبحث مع وفد من كوريا الجنوبية سبل التعاون المشترك

04:05 م الخميس 21 نوفمبر 2019
وزير الإسكان يبحث مع وفد من كوريا الجنوبية سبل التعاون المشترك

الدكتور عاصم الجزار

كتب - محمد عبدالناصر:

بحث الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مع "يون يو تشول" سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة، سبل التعاون في تمويل المشروعات وتقديم الدعم الفني والتكنولوجي في المجالات المختلفة.

جاء ذلك خلال لقائه وفدًا من كوريا الجنوبية برئاسة سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة، و"لى كون كى" رئيس اتحاد المقاولين الكوريين بالخارج، بمقر الوزارة، وذلك حسبما ذكر بيان وزارة الإسكان اليوم الخميس.

وأضاف الجزار: "أن الوفد الكوري الجنوبي قدم عرضًا للتعاون في مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، ولا سيما مشروعات تحلية مياه البحر ومشروعات صرف صحي القرى، وكذلك التعاون في مشروعات الإنشاءات والمدن الذكية، سواء من خلال تحويل المدن القائمة إلى مدن ذكية، أو إنشاء مدن جديدة ذكية".

وأعرب عن ترحيبه بالتعاون مع كوريا الجنوبية في المجالات المختلفة، موضحًا أنه سيتم دراسة جميع الموضوعات بالتعاون بين فريق العمل بالوزارة والجانب الكوري، وتقديم المعلومات المطلوبة له؛ لتحديد أوجه التعاون التي يمكن البناء عليها.

من جهته.. قدم الوفد الكوري الجنوبي شكره لوزير الإسكان على اللقاء، داعين مسؤولي وزارة الإسكان إلى حضور أحد المؤتمرات الدولية التي يتم عقدها في كوريا الجنوبية في شهر سبتمبر من كل عام بمشاركة دولية واسعة؛ لعرض أحدث التكنولوجيات في مجال المدن الجديدة، والبنية التحتية.

عاصم الجزار كوريا الجنوبية وزير الإسكان اتحاد المقاولين الكوريين

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