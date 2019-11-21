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وزير سياحة بيرو يزور الأهرامات

02:22 م الخميس 21 نوفمبر 2019
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كتب - محمد عاطف:

استقبلت منطقة آثار الهرم، الخميس، وزير التجارة الخارجية والسياحة بدولة بيرو، والوفد المرافق له بمصاحبة سفير دولة بيرو بالقاهرة.

كان في استقبال الوفد، أشرف محيي الدين مدير عام منطقة آثار الهرم، الذي اصطحبهم في جولة بالمنطقة، بدأت بدخول هرم الملك خوفو، بزيارة هرم الملك خفرع من الداخل ومقابر الجبانة الشرقية، ثم تمثال أبو الهول.

وقال "محي" في بيان اليوم، أن الوزير والوفد المرافق له أبدوا انبهارهم بطريقة بناء الهرم الأكبر والممرات والحجرات بداخله، كما أبدوا إعجابهم بضخامة تمثال أبو الهول وطريقة نحته.

دولة بيرو منطقة آثار الهرم الأهرامات سفير دولة بيرو بالقاهرة أشرف محيي الدين وزير سياحة بيرو

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