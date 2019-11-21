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رئيس حي المرج يؤكد سلامة الحالة الفنية لمدرسة خالد بن الوليد

02:16 م الخميس 21 نوفمبر 2019
رئيس حي المرج يؤكد سلامة الحالة الفنية لمدرسة خالد بن الوليد

طلاب - صورة ارشيفية

كتب- محمد نصار:

تفقد اللواء علي عبدالله، رئيس حي المرج، مدرسة خالد بن الوليد، وذلك بعد تداول أنباء عن خطورة الحالة الفنية للمدرسة وسلامتها الإنشائية.

وأكد عبدالله، في بيان، اليوم الخميس، أنه وجه بتشكيل لجنة فنية لمعاينة المدرسة من هيئة الأبنية التعليمية، حيث أفادت الهيئة التعليمية والإدارة التعليمية بأن المبنى سليم من الناحية الإنشائية ولا توجد به خطورة على حياة الطلاب.

وأشار التقرير إلى أن مبنى الملحق رقم 1 عبارة عن مبنى منشأ بنظام هيكلي من إنشاء الهيئة مكون من دور أرضي وأربعة أدوار متكررة مع تواجد فواصل إنشائية ممتدة على كامل ارتفاع المبني.

وأوضح التقرير، أن ملحق المبنى رقم 1 بحالة إنشائية جيدة ولا توجد به ثمة خطورة، في حين يحتاج لأعمال صيانة عامة مشمولة بتنفيذ أعمال تغطية للفواصل الإنشائية، إلى جانب أن الأسوار بحالة فنية جيدة.

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علي عبدالله حي المرج مدرسة خالد بن الوليد هيئة الأبنية التعليمية

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