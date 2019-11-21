الحكومة: التعاقد مع شركة أمريكية لشراء 50 جرارًا جديدًا

كتب - محمد غايات:

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على التعاقد مع إحدى الشركات الأمريكية؛ لتنفيذ عقود شراء 50 جرارا جديداً، وتحديث 50 جرارا "هنشل"، وعمرة 41 جرارا سبق توريدها لهيئة سكك حديد مصر خلال عامي 2008 و2009.

ويشمل التعاقد تنفيذ أعمال الصيانة لـ 141 جرارا، شاملا ذلك قطع الغيار وتحقيق إتاحية بنسبة 90% لمدة 15 سنة، في ضوء رؤية وزارة النقل الخاصة بتطوير منظومة النقل بالسكك الحديدية ورفع كفاءة أسطول الجر بها، بما يحقق طفرة نوعية في مستويات الخدمة المقدمة لمستخدمي شبكة السكك الحديدية، وفي إطار رفع كفاءة التشغيل على الشبكة وإتاحة الجرارات وسد عجز التشغيل، بما يضمن إنجاز الخطة المستقبلية للهيئة والمستهدف تحقيقها حتى 2030 لتحسين مستويات الخدمة.

كما وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في التعاقد والتوقيع على اتفاقيات مع شركات Microsoft، ESRI، VMware، وTeradata بالنيابة عن الحكومة بتمويل ذاتي من موارد وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال أعوام: 2019/2020، و2020/2021، و2021/2022، و 2022/2023.

يأتي ذلك في إطار تركيز الدولة، بشكل أساسي خلال الفترة الحالية، على الإسراع في عملية التحول الرقمي، وفي هذا الإطار تقوم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع الوزارات والهيئات المختلفة بنشر خدمات التحول الرقمي بشكل أفقي على مستوى الجمهورية، ونقل الخبرة المكتسبة من المشروع التجريبي في محافظة بورسعيد وتعميمها على مستوى الجمهورية.

كما وافق المجلس على تعاقد الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري مع شركة النيل العامة لإنشاء الطرق؛ لتنفيذ مشروع إنشاء كوبري علوي بميدان الشهداء أعلى مزلقان المديرية بمحافظة بني سويف، وذلك في إطار خطة وزارة النقل للمحافظة على سلامة وأمن المواطنين وانتظام الحركة المرورية والحد من الحوادث بمناطق مزلقانات السكك الحديدية، من خلال فصل الحركة المرورية للسيارات عن حركة سير القطارات، وذلك عن طريق إنشاء كوبري علوي لمرور السيارات أعلى خط السكة الحديد.