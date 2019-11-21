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الصحفيين: صرف بدل التدريب اليوم

12:41 م الخميس 21 نوفمبر 2019
الصحفيين: صرف بدل التدريب اليوم

نقابة الصحفيين

كتب - مصطفى علي:

قال هشام يونس أمين صندوق نقابة الصحفيين إنه من المقرر أن يتم صرف بدل التدريب والتكنولوجيا الخاص بالصحف الحزبية والخاصة اليوم الخميس.

وأضاف يونس في بيان اليوم، أن الإدارة المالية بالنقابة انتهت من إنهاء إجراءات تحويل بدل التدريب والتكنولوجيا من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام صباح اليوم الخميس.

وأكد يونس أنه تم الاتفاق مع ضياء رشوان نقيب الصحفيين على صرف البدل فور وروده وفور إنهاء إجراءات التحويل على نظام البطاقات الذكية (الفيزا).

وأشار أمين الصندوق أن البدل سيكون موجودا في ماكينات الصرف الآلي بعد ساعتين من الآن.

نقابة الصحفيين هشام يونس الصحف الحزبية المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

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