مركز "بحوث الصحراء" يبحث المشروعات المنفذة بالمناطق الصحراوية

القاهرة - أ ش أ:

عقد مجلس إدارة مركز (بحوث الصحراء) اجتماعا، اليوم الخميس، برئاسة الدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي؛ لبحث بعض الموضوعات الخاصة بالمركز في المناطق الصحراوية.

وعقب الاجتماع، أكد الدكتور نعيم مصيلحي رئيس مركز (بحوث الصحراء) أن مجلس الإدارة ناقش عددا من الموضوعات الإدارية والمالية وترقيات أعضاء هيئة البحوث بالمركز وإنجازات الشعب البحثية والمحطات التابعة للمركز وإنجازات المشروعات في المناطق الصحراوية المختلفة وأيضا إنشاء معمل جديد للفطريات.

وقال مصيلحي "إنه تم عرض أهم التوصيات للمؤتمرات التي عقدت خلال عام 2019 وتطور البعثات العلمية للخارج وبرامج التدريب.. مشيرا إلى أن المركز حصل على 5 جوائز للتميز في البحث العلمي خلال العام الجاري.

وأضاف أن وزير الزراعة أشاد بما حققه المركز خلال العام الجاري، ووجه بضرورة استمرار تشجيع شباب الباحثين على الابتكار، وبمتابعة إجراءات مشروع إنشاء المقر الرئيس للمركز والمتابعة مع وزارة التخطيط لإدراج ميزانية وتحديد ميعاد لوضع حجر الأساس بعد التنسيق مع رئيس مجلس الوزراء واستكمال تطوير المعمل الجديد للفطريات تمهيدا لافتتاحه خلال العام الحالي.