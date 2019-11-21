مقابل رسوم.. مقترح برلماني بتقنين وضع الباعة الجائلين في القطارات

كتب- أحمد علي ومحمد نصار:

تقدم النائب محمد الغول، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة موجه للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، بشأن تقنين أوضاع الباعة الجائلين بعربات القطارات.

وأكد الغول، في مقترحه، أن ظاهرة الباعة الجائلين في القطارات أصبحت آفة كبيرة وتمثل خللًا يحتاج إلى معالجة بحلول واقعية وليست بقرارات منع ومطاردة مما تؤثر بالسلب على السلم المجتمعي، مقترحًا أن يتم تقنين أوضاعهم واستخراج تراخيص لهم برسوم رمزية.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن هذه التراخيص وفق الضوابط التي تضعها السلطة التنفيذية، تحقق لهم البيع داخل عربات قطار الدرجات الثالثة والثانية والأولى دون الدرجات المميزة والسياحية، على أن لا يتم السماح لأي منهم بالعمل دون ترخيص وألا يكون قد سبق الحكم عليه بحكم بات في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، وأن يكون حسن السير والسلوك على أن يتم الكشف عليه جنائيًا وسياسيًا من خلال الأجهزة المعنية.

وأشار إلى أن هذا المقترح سيؤدي إلى تنظيم أعمال الباعة الجائلين وتواجدهم داخل القطارات في إطار رسمي تحت رقابة الدولة وبصورة شرعية لتفادي وقوع الحوادث المروعة في علاقة المسؤولين عن القطارات مع الباعة، والتي شهدت مصر منها حادث الكمسري الأخير حيث طالب 2 من الركاب –تبين فيما بعد أنهم من الباعة الجائلين – بسداد قيمة تذكرة الركوب وتحمل الغرامة فامتنعا عن السداد ليضع المسؤولين عن القطار الراكبين بين خيارين لهما الدفع أو القفز من القطار وهو ما حدث، وترتب عليه وفاة أحدهما مما أظهر خللًا واضحًا في منظومة إدارة عربات القطار خاصة فيما يخص التعامل مع الباعة الجائلين ومن ثم تقنين أوضاعهم سيكون ضرورة مهمة.