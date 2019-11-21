التنمية المحلية: تنظيم دورتين للعاملين بالمحليات الأسبوع المقبل

كتب- محمد نصار:

أعلن مركز التنمية المحلية بسقارة، التابع لوزارة التنمية المحلية، استمرار فعاليات الخطة التدريبية للعام الحالي للعاملين في المحليات.

وقالت الوزارة، في بيان، اليوم الخميس، إن المركز ينظم خلال الأسبوع القادم دورتين تدريبيتين هما (تنمية مهارات المديرين والعاملين بإدارات الشئون الإدارية - تنمية مهارات الفنيين بالإدارات الهندسية والتخطيط العمراني والمشروعات)، فيما تستمر دورة اللغة الإنجليزية للأسبوع الثاني على التوالي ويستفيد من دورات الأسبوع القادم 108 متدربين من جميع المحافظات.

وأكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أهمية تدريب العاملين في المحليات لتحقيق أهداف الوزارة في دعم التنمية الشاملة وتلبية احتياجات المواطنين بالجودة المنشودة، وتحقيق التنافسية، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل خلال الفترة الحالية على الاستثمار في العنصر البشري لديها من خلال حصول العاملين بالمحليات على التدريب بمركز التنمية المحلية بسقارة والذي يعتمد في خطته التدريبة للعام الحالي على تنفيذ برامج لرفع كفاءة القيادات المحلية في المحافظات وإعداد وتنفيذ برامج تدريبية وفق الأولويات والمسارات الوظيفية.