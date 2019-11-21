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السبت.. ندوة حول "تداعيات أزمة سد النهضة الاثيوبي" بالجمعية المصرية للامم المتحدة

07:57 ص الخميس 21 نوفمبر 2019
السبت.. ندوة حول "تداعيات أزمة سد النهضة الاثيوبي" بالجمعية المصرية للامم المتحدة

السفير عزت البحيري

القاهرة - (أ ش أ):

تعقد الجمعية المصرية للامم المتحدة برئاسة السفير عزت البحيري، بعد غد السبت بمقر الجمعية، ندوة بعنوان "تداعيات أزمة سد النهضة الإثيوبي"، بحضور نخبة من المتخصصين في السياسة والاقتصاد والقانون.

ويشارك في الندوة - التي يديرها الدكتور عصام الدين فرج أمين عام الجمعية - اللواء محمد إبراهيم عضو المجلس المصري للشئون الخارجية بكلمة حول "سير مفاوضات سد النهضة"؛ ويلقي الدكتور محمد سامح عمرو رئيس قسم القانون الدولي بكلية الحقوق جامعة القاهرة كلمة بعنوان "أسانيد مصر القانونية في مياه النيل".

كما يتحدث في الندوة الدكتور محمد سلمان طايع وكيل كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة عن "العلاقات المصرية الإثيوبية"؛ والدكتورة نادية حلمي الاستاذ المساعد بكلية السياسة والاقتصاد جامعة بني سويف عن "الشركات العاملة في سد النهضة".

وتبدأ الندوة بكلمة افتتاحية لرئيس الجمعية المصرية للامم المتحدة الندوة حيث يتناول فيها امن مصر المائي وسد النهضة.

هذا المحتوى من

Asha
أزمة سد النهضة الامم المتحدة عزت البحيري إثيوبيا
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