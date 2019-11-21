الإسكان: ندرس طرح شقق إيجار في 2020 والوحدات الاستثمارية قريبًا

كتب - محمد عبدالناصر:

قالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن طرح وحدات جديدة ضمن محور شقق الإيجار سيكون في بداية 2020، لافتةً إلى دراسة ذلك بشكل جدي.

أكدت عبدالحميد أن الوحدات التي ستطرح في هذا المحور ستتنوع بين شقق 75 مترًا و90 مترًا.

وأضافت الرئيس التنفيذى للصندوق: "يتم حاليًا حصر الوحدات التي سيتم طرحها للإيجار"، لافتةً إلى أن معظمها سيكون خارج مدن القاهرة الكبرى، نظرًا للإقبال الكبير الذي شهدته المدن على شقق الإسكان الاجتماعي في الإعلان التاسع والعاشر.

وأوضحت أن إجراءات الطرح والدراسة وتحديد السعر الجديد ستتم بعد الانتهاء من الإعلان الـ12 من الإسكان الاجتماعي الذي تم طرحه الشهر الجاري ويستمر حتى 12 ديسمبر المقبل.

وكانت وزارة الإسكان طرحت شققًا للإيجار بعدة محافظات بمبلغ تراوح من 300 إلى 410 جنيهات بزيادة سنوية 7%.

وأشارت إلى أن الصندوق ينوع بين أساليب الطرح المختلفة حتى تتناسب مع المواطنين، لافتةً إلى أنه سيتم طرح شقق إسكان اجتماعي بطريقة استثمارية لخفض تكاليف شقق الإسكان الاجتماعي التي يتم توفيرها لمحدودي الدخل.

وأضافت أن المدن التي من المقرر أن تشهد طرح الشقق الاستثمارية هي الغردقة وبورسعيد ودمياط وبدر.