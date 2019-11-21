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"المحميات الطبيعية" عن صيد القرش الحوتي بالسويس: "غير مقصود"

06:37 ص الخميس 21 نوفمبر 2019
"المحميات الطبيعية" عن صيد القرش الحوتي بالسويس: "غير مقصود"

سمكة القرش الحوتي

كتب - محمد نصار:

كشف الدكتور محمد سالم، رئيس قطاع المحميات الطبيعية بوزارة البيئة، حقيقة صيد القرش لحوتي في منطقة شمال خليج السويس أول من أمس.

وقال سالم، لمصراوي، إن القرش تواجد في نطاق شبكة الصيد دون قصد وتم اصطياده في الشبكة مع الأسماك الأخرى: "في حاجة اسمها صيد عرضي؛ إن حاجات بتطلع معاك في الشبكة بدون قصد أو تعمد لصيدها، وده اللي حصل مع القرش الحوتي".

وأضاف رئيس قطاع المحميات الطبيعية بوزارة البيئة: "ده صيد غير مقصود ولم يتم التعامل معه بالشكل المناسب لإنقاذه، خليج السويس طبيعي يتواجد فيها القرش الحوتي لأنها بيئة مناسبة له كما أنها من أفضل المناطق المنتجة للأسماك".

وتابع سالم: "القرش تواجد في المكان خلال عملية الصيد، ومعلوماتنا إن تم نقله من السويس إلى القاهرة".

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القرش الحوتي قطاع المحميات الطبيعية وزارة البيئة خليج السويس

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