شبورة وليالي باردة.. تفاصيل طقس 72 ساعة مقبلة

كتب ـ يوسف عفيفي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس 72 ساعة، على مدار الأيام الثلاثة المقبلة "الخميس ـ الجمعة ـ السبت".

قالت الهيئة إن اليوم الخميس يشهد طقسًا معتدلاً على كافة الأنحاء نهارًا، بينما يكون باردًا ليلاً، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر بعض السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة.

وفيما يخص درجات الحرارة المتوقعة الخميس:

السواحل الشمالية الغربية 24 14

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 23 13

الوجه البحري والقاهرة 25 12

جنوب سيناء والغردقة 25 18

شمال الصعيد 26 10

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 29 16

وعن طقس الجمعة، أعلنت الهيئة أن طقسًا معتدلاً يسود كافة الأنحاء نهارًا، ويكون باردًا ليلاً، فيما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح معتدلة.

وفيما يخص درجات الحرارة المتوقعة الجمعة:

السواحل الشمالية الغربية 24 15

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 23 14

الوجه البحري والقاهرة 25 14

جنوب سيناء والغردقة 26 18

شمال الصعيد 26 11

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 29 17

وحول طقس السبت المقبل، قالت الهيئة إن طقسًا معتدلاً يسود كافة الأنحاء نهارًا، ويكون باردًا ليلاً. وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح معتدلة تنشط على البحر الأحمر.

وفيما يخص درجات الحرارة المتوقعة السبت:

السواحل الشمالية الغربية 24 15

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 23 14

الوجه البحري والقاهرة 25 14

جنوب سيناء والغردقة 26 17

شمال الصعيد 27 13

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 29 18 ​