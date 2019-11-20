مصدر بالتعليم: 3 إجراءات في واقعة وفاة طالب داخل الفصل بالقناطر

كتب – أسامة علي:

قال مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم، إنه تم إحالة واقعة وفاة طفل داخل الفصل بمدرسة بالقناطر الخيرية، إلى النيابة الإدارية؛ للتحقيق.

كان الطالب طارق محمد القوصي بالصف الثالث الإعدادي، توفى أمس الأول، داخل مدرسة نور السلام الخاصة بالقناطر الخيرية التابعة لمدارس سنودس النيل الإنجيلي الخاصة بالكنيسة الإنجيلية، إثر إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية خلال إحدى الحصص الدراسية عقب "الفسحة".

وقال المصدر لمصراوي، إنه تم تشكيل لجنة للتحقيق في الواقعة، كما تم تفريغ الكاميرات المراقبة داخل الفصل، وإجراء تحريات ورفعها إلى النيابة الإدارية.

وأوضح أن نتيجة التحقيقات ستظهر بعد انتهاء النيابة الإدارية من عملها، مؤكدا أنه إذا كان هناك اتهامات بالتقصير سيتم تحويل الأمر للنيابة العامة.