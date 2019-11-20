أكثر الكلمات إنتشاراً

مهرجان القاهرة السينمائي المنتخب الأولمبي سد النهضة ممالك النار احتجاجات إيران البلاك فرايداي محاكمة راجح أسعار الذهب الطقس عزل ترامب احتجاجات لبنان

مصدر بالتعليم: 3 إجراءات في واقعة وفاة طالب داخل الفصل بالقناطر

11:10 م الأربعاء 20 نوفمبر 2019
مصدر بالتعليم: 3 إجراءات في واقعة وفاة طالب داخل الفصل بالقناطر

الطالب طارق محمد القوصي

كتب – أسامة علي:

قال مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم، إنه تم إحالة واقعة وفاة طفل داخل الفصل بمدرسة بالقناطر الخيرية، إلى النيابة الإدارية؛ للتحقيق.

كان الطالب طارق محمد القوصي بالصف الثالث الإعدادي، توفى أمس الأول، داخل مدرسة نور السلام الخاصة بالقناطر الخيرية التابعة لمدارس سنودس النيل الإنجيلي الخاصة بالكنيسة الإنجيلية، إثر إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية خلال إحدى الحصص الدراسية عقب "الفسحة".

وقال المصدر لمصراوي، إنه تم تشكيل لجنة للتحقيق في الواقعة، كما تم تفريغ الكاميرات المراقبة داخل الفصل، وإجراء تحريات ورفعها إلى النيابة الإدارية.

وأوضح أن نتيجة التحقيقات ستظهر بعد انتهاء النيابة الإدارية من عملها، مؤكدا أنه إذا كان هناك اتهامات بالتقصير سيتم تحويل الأمر للنيابة العامة.

وزارة التربية والتعليم مدرسة نور السلام الخاصة القناطر الخيرية هبوط حاد في الدورة الدموية وفاة طالب

الخبر التالى:

سعفان: 4 وحدات متنقلة لتدريب العمالة الفنية ضمن مبادرة "حياة كريمة"
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الخميس (بيان بالدرجات)