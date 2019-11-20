لمواجهة الأزمات.. مطار القاهرة يستعد لإجراء تجربة طوارئ موسعة

كتب - طه عبيد:

تستعد شركة ميناء القاهرة الجوى، لإجراء تجربة الطوارئ الموسعة خلال الأيام المقبلة، وذلك طبقا لتعليمات المنظمة الدولية للطيران المدنى "الايكاو"، والتى تقضى بإجراء تجربة الطوارئ كل عامين لقياس مستوى الأداء والقدرة على مواجهة الأزمات والأحداث الطارئة بكفاءة عالية .

وذكرت الشركة -في بيان اليوم الأربعاء- أنها عقدت الاجتماع التنسيقي الأول لتجربة الطوارئ الموسعة 2019-2020 برئاسة رئيس قطاع العمليات وبحضور ممثلين عن قطاعات وإدرات شركة الميناء والجهات المعنية بإدارة الازمات داخل وخارج المطار، تم خلال الإجتماع عمل عرض تقديمى عن تجربة الطوارئ الموسعة وجدول التوقيتات الزمنية وتحديد الادوار والمسئوليات فى ضوء السيناريو المقترح . وتم ختام الاجتماع بمناقشة مفتوحة لعرض الافكار والمقترحات .

يذكر أن الهدف من تجربة الطوارئ الموسعة التى تجريها شركة ميناء القاهرة الجوى كل عامين يتمثل فى زيادة القدرة على التعامل مع الأزمات بكفاءة عالية بالإضافة الى تحقيق أقصى درجات التكامل والتعاون بين كافة الاجهزة داخل المطار و خارجه للعمل كفريق واحد فى مواجهة الأحداث الطارئة.

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