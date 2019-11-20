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تخفيضات تصل لـ 9 جنيهات.. نظام جديد للتذاكر بـ"مواصلات مصر"

09:03 م الأربعاء 20 نوفمبر 2019
تخفيضات تصل لـ 9 جنيهات.. نظام جديد للتذاكر بـ"مواصلات مصر"

مواصلات مصر

كتب- محمد نصار:

كشف العميد عباس مراد، المتحدث باسم شركة مواصلات مصر، عن تفاصيل النظام الجديد لأسعار التذاكر بالنسبة لأصحاب الاشتراكات، والذي بدأ العمل به اليوم الأربعاء.

وقال مراد، لمصراوي، إن النظام الحديد يعتمد على تجزئة الرحلة بحيث سيتم احتساب قيمة التذكرة وفقًا لمسافة الرحلة، وذلك من محطات الركوب على أن يتم إلغاء العمل بنظام التذكرة الموحدة.

وأوضح أن هذا النظام سيعمل على خفض أسعار تذاكر الركوب بالنسبة للمواطنين بتخفيضات تصل من 5 إلى 9 جنيهات في الرحلة الواحدة بالنسبة للأتوبيسات الكبيرة والميني باص.

وأشار إلى أن هذا النظام ينطبق فقط على الاشتراكات الذكية التابعة للشركة ولا ينطبق على التذكرة العادية.

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