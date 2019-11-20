التأمين الصحي الشامل ينظم مبادرة "طفل النصر قلب مصر"

كتب - أحمد جمعة:

نظمت الهيئة العامة للرعاية الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل احتفالية باليوم العالمي للطفل بمستشفى النصر التخصصي للأطفال بعنوان (طفل النصر... قلب مصر).

وأعلن الدكتور أحمد السبكي مدير مشروع التأمين الصحي الشامل ومساعد وزير الصحة والسكان لشئون الرقابة والمتابعة -خلال الاحتفالية اليوم الأربعاء- أن حرص منظومة التأمين الصحي الشامل على إقامة احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للطفل في مستشفى النصر التخصصي يتزامن مع احتفال المنظومة بشفاء الأطفال الذين تم إجراء عمليات القلب المفتوح والقسطرة القلبية لهم بالمستشفى. بعد أن تمت إحالتهم من وحدات ومراكز صحة الأسرة التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل في بورسعيد.

وأشار السبكي أن الحفل تضمن تكريم الفريق الطبي الذي قام بإجراء العلميات الجراحية وفريق القسطرة القلبية الذي يعمل تحت إشراف مؤسسة مجدي يعقوب للقلب، وأن مستشفى النصر التخصصي نجحت في إجراء ٣٥٣ عملية جراحية منها ٣٠٤ عمليات تم إجراؤها لأول مرة في محافظة بورسعيد وإقليم قناة السويس وتشمل أول عملتي زراعة قوقعة، و٢٨١ عملية قسطرة قلبية، و ١٨ عملية قلب مفتوح، و٣ عمليات ايكو قلب بالمنظار كما نجحت في الحصول على الاعتماد من قبل الهيئة العامة للاعتماد والرقابة في ٤ أغسطس ٢٠١٩.

الجدير بالذكر أن مبادرة (طفل النصر... قلب مصر) التي نظمت للاحتفال باليوم العالمي للطفل بمستشفى النصر التخصصي للأطفال شهدت حضورا مكثفا من المسئولين في محافظة بورسعيد وهيئة الرعاية الصحية بوزارة الصحة، بالإضافة للمشاركة الجماهيرية الواسعة من أبناء محافظة بورسعيد.