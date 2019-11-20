وفد لجنة السياحة والآثار بـ"النواب" يتفقد كنيسة السيدة العذراء بمسطرد

القليوبية - أسامة علاء الدين:

استقبل الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق، محافظ القليوبية، اليوم الأربعاء، وفد لجنة السياحة والآثار بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عمرو صدقي، رئيس اللجنة، لتفقد كنيسة السيدة العذراء الأثرية بمسطرد، والتي تعد إحدى النقاط الهامة لمسار العائلة المقدسة، لتطويرها وزيادة أعداد المترددين عليها من الزائرين.

ضم الوفد نواب البرلمان إبراهيم حمودة، وأمين مسعود، وجهاد إبراهيم، وعاطف مخاليف، ومن نواب القليوبية عبدالسلام الخضراوي، وثريا الشيخ.

وشرح القمص عبدالمسيح بسيط، راعي كنيسة العذراء، خط سير العائلة المقدسة في مصر وتاريخ الكنيسة وبئر السيدة العذراء مريم.

يشار إلى أن تلك الكنيسة هي التي احتمت بها السيدة العذراء مريم وطفلها المسيح ومعهما القديس يوسف النجار لمدة شهرين داخل مغارة صغيرة، تلك المغارة التي لا تسع أكثر من شخصين، وبجانبها بئر اختبأت العذراء برفقه رضيعها وارتوت السيدة العذراء وطفلها الرضيع والقديس يوسف النجار من البئر، وصار ذلك المكان بركة كبيرة وبُني عليه كنيسة سُميت باسم السيدة العذراء، وأصبح يتوافد عليها الأقباط والمسلمون، ليس فقط من مصر بل من العالم أجمع.

ومن جانبه أعرب المحافظ والوفد المرافق له عن سعادتهم البالغة بزيارة هذا المكان المقدس، وجرى التنسيق مع الوزارات والهيئات المختصة للبدء في تطوير الكنيسة وعمل ما يلزم لها عن طريق الاستعانة بخبراء في مجال الآثار، حيث جرى الاتفاق على إعداد خطة عمل ودراسة هندسية للبدء في تطوير الكنيسة وتحويلها إلى مزار سياحي وأثري ليس فقط على الصعيد المحلي بل على الصعيد العالمي أيضًا، لتستقبل الزائرين من كل أنحاء العالم.