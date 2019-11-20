"التعليم العالي" تكشف موعد وموقع إطلاق القمر الصناعي "كيوب سات"

القاهرة - أ ش أ:

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إطلاق القمر الصناعي المصري "كيوب سات" مساء اليوم إلى المدار المخصص له من داخل المنصة اليابانية بالمحطة الفضائية الدولية في الفضاء، والتي سيتم الاستعانة به فى مجالات الزراعة والجيولوجيا وغيرها من المجالات المرتبطة بمشروعات التنمية.

وأشارت الوزارة، في بيان اليوم، إلى أن القمر المصري "كيوب سات" صغير الحجم حيث يزن واحد كيلو جرام، وتم تصنيعه بالكامل داخل وكالة الفضاء المصرية بواسطة مهندسين مصريين وهو أحد أقمار مشروع تحالف المعرفة الذي تموله أكاديمية البحث العلمي وبالتعاون مع الجامعات والمعاهد البحثية والقطاع الصناعي في مصر.

وأوضحت أن "التحالف القومي للتكنولوجيا والمعرفة في مجال الفضاء" يضم كلا من الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، ومركز بحوث وتطوير الفلزات، ومعهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية، وجامعة القاهرة، وجامعة عين شمس، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، ومن جهات الصناعة مصنع بنها للإلكترونيات، ومصنع 63 الحربي، ومصنع البصريات، والشركة المصرية لتطبيقات الفضاء والاستشعار من البعد.

وأضافت أن موازنة التحالف تبلغ حوالى ١٣ مليون جنيه، موضحا أن المشروع بدأ في يناير 2017، و سيتم الانتهاء منه فى يونيو 2020.

وأكدت أن هذا التحالف يهدف إلى تنفيذ وإطلاق قمر صناعي تجريبي لتطوير تكنولوجيا الأنظمة الفضائية لتوطين صناعات الفضاء، وذلك بغرض إنتاج وحدات قادرة على العمل في البيئة الفضائية، حيث أن إنتاج هذه الوحدات من شأنه رفع مستوى الصناعة المحلية وكذلك توجيه البحث العلمي وتطبيقاته في اتجاه صناعة الفضاء.

ولفتت الوزارة إلى أن القمر الصناعي يتكون من جزأين، الأول عبارة عن وحدات قمر صناعي مؤهلة للعمل في الفضاء، أما الثاني فيتكون من وحدات مطورة محليا بالجامعات والمراكز البحثية لاختبارها للعمل في البيئة الفضائية.

جدير بالذكر أنه تم إطلاق القمر الأول - من ثلاثة أقمار صغيرة من نوعية كيوب - في 17 سبتمبر الماضي، والقمر الثاني سيتم إطلاقه مساء اليوم، أما القمر الثالث من المشروع سيتم إطلاقه في يونيو 2020.