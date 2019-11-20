وزير النقل: تطوير شامل لورش السكة الحديد وإعادة تأهيل العامل فنيا

كتب- أسامة علي:

تفقد الفريق كامل الوزير وزير النقل، ورش التبين للسكك الحديدية المتخصصة في عمرة وصيانة الجرارات، لمتابعة أعمال عمرات وصيانة جرارات GE، والهنشل الألماني وتفقد أقسام الورشة المختلفة.

قال وزير النقل في تصريحات صحفية، إن هناك أهمية كبيرة لمشروع إعادة تأهيل 81 جرار جنرال إليكتريك الذي يتم داخل الورشة، حيث تم الانتهاء من 2 جرار ودخولهم التشغيل الشهر الماضي، وسيتوالى إعادة تأهيل باقي الجرارات ودخولها التشغيل، وفقا للجدول الزمني المحدد.

وأشار إلى أن هذه الجرارات تخضع بعد إعادة تأهيلها لفترة اختبار لمدة شهران، للتأكد من الجاهزية الفنية لها، موضحا أن كل جرار له ملف فني مسجل به كل ما يتعلق بالجرار والعمرات الخاصة وبه وغيرها من مختلف الأمور الفنية

وأضاف وزير النقل، أن هذه الأعمال تتم وفقا للتعاقد المبرم بين هيئة السكك الحديدية وجنرال ‘ليكتريك لتوريد ١١٠ جرارات جديدة، وإعادة تأهيل ٨١ جرارًا كانوا متوقفين منذ عدة سنوات حيث يتم استخدام قطع الغيار الأصلية وتتم الأعمال تحت إشراف خبراء من جنرال إليكتريك وبعمال وفنيين مصريين.

وأعلن الوزير عن قرب وصول أول 10 جرارات كدفعة أولى من الجرارات الجديدة المتعاقد عليها، على أن يتوالى توريد باقي الجرارات الجديدة تباعًا، طبقًا لجدول التوريد المتفق عليه.

وعن تطوير الورش أكد الوزير، أن كل ورش السكة الحديد سيتم تطويرها تطويرا شاملا لتحقيق مفهوم الجودة الشاملة ورفع كفاءة المعدات وإعادة التأهيل الفني للعاملين، حيث تعد هذه ورشة التبين أحد النماذج الهامة في هذا المجال.​